Faza grupowa Pucharu Narodów Afryki dobiegła końca, wyłaniając 16 najlepszych drużyn, które zmierzą się w 1/8 finału.

Wśród faworytów do awansu są Maroko, RPA, Senegal i Nigeria, ale turniej często zaskakuje.

Sprawdź terminarz, analizy najciekawszych meczów i dowiedz się, które drużyny mają największe szanse na dotarcie do finału!

Africa Cup of Nations Round of 16, Knockout round games confirmed.🇲🇦 Morocco vs Tanzania 🇹🇿🇪🇬 Egypt vs Benin 🇧🇯🇲🇱 Mali vs Tunisia 🇹🇳🇩🇿 Algeria vs DR Congo 🇨🇩🇸🇳 Senegal vs Sudan 🇸🇩🇿🇦 South Africa vs Cameroon 🇨🇲 🇳🇬 Nigeria vs Mozambique 🇲🇿🇨🇮 Côte d’Ivoire vs Burkina Faso… pic.twitter.com/PobWjelbY0— Africa View Facts (@AfricaViewFacts) December 31, 2025

Koniec fazy grupowej, czas na prawdziwe emocje!

Zakończona faza grupowa dostarczyła kibicom wielu emocji, choć obyło się bez gigantycznych sensacji. Faworyci w większości nie zawiedli, zapewniając sobie awans do dalszych gier. Turniej, w którym udział wzięły 24 reprezentacje, wyłonił 16 najlepszych ekip. Zgodnie z regulaminem, do 1/8 finału awansowały po dwie najlepsze drużyny z każdej z sześciu grup oraz cztery zespoły z trzecich miejsc, które mogły pochwalić się najlepszym bilansem (Mozambik, Benin, Sudan i Tanzania).

Terminarz 1/8 finału Pucharu Narodów Afryki

Rywalizacja w decydującej fazie turnieju rozpocznie się już w sobotę, 3 stycznia, i potrwa cztery dni. Każdego dnia kibice zobaczą dwa spotkania.

Oto pełen program 1/8 finału:

3 stycznia, sobota

* Senegal – Sudan (godz. 17)

* Mali – Tunezja (godz. 20)

4 stycznia, niedziela

* Maroko – Tanzania (godz. 17)

* RPA – Kamerun (godz. 20)

5 stycznia, poniedziałek

* Egipt – Benin (godz. 17)

* Nigeria – Mozambik (godz. 20)

6 stycznia, wtorek

* Algieria – DR Konga (godz. 17)

* Wybrzeże Kości Słoniowej – Burkina Faso (godz. 20)

Analiza najciekawszych par 1/8 finału. Kto jest faworytem?

W 1/8 finału nie brakuje szlagierów, ale też pojedynków, w których faworyt wydaje się oczywisty. Które mecze zapowiadają się najciekawiej?

Maroko vs. Tanzania: Gospodarze pod presją

Reprezentacja Maroka, która zachwyciła świat, docierając do półfinału ostatnich Mistrzostw Świata, jest uznawana za głównego faworyta do końcowego triumfu. Grając przed własną publicznością, "Lwy Atlasu" mają ogromne wsparcie trybun i skład naszpikowany gwiazdami. Ich rywalem będzie Tanzania, dla której sam awans do fazy pucharowej jest historycznym sukcesem.

RPA vs. Kamerun: Starcie tytanów

To bez wątpienia jeden z największych hitów tej fazy rozgrywek. Zarówno RPA, jak i Kamerun to historyczne potęgi afrykańskiego futbolu. Spotkanie dwóch tak utytułowanych drużyn już na etapie 1/8 finału gwarantuje ogromne emocje.

Senegal vs. Sudan: Obrońcy tytułu w drodze po kolejny puchar?

Senegal, który przystępuje do turnieju z łatką jednego z głównych faworytów, pewnie wygrał swoją grupę, pokonując w ostatnim meczu Benin 3:0. Gwiazdorski skład z Sadio Mané na czele ma jeden cel – obronę tytułu.

Nigeria vs. Mozambik: Super Orły gotowe do lotu

Nigeria, która jako pierwsza zapewniła sobie awans do 1/8 finału, przeszła przez fazę grupową z kompletem zwycięstw. Drużyna dysponująca potężną siłą ofensywną, z Victorem Osimhenem na czele, jest typowana do odegrania w turnieju czołowej roli.

Droga do finału w Rabacie

Wszystkie drogi prowadzą do Rabatu. To właśnie tam, na Stadionie Księcia Moulaya Abdellaha, 18 stycznia 2026 roku odbędzie się finał. Pojemność obiektu po modernizacji wynosi niemal 70 000 widzów. Jest dumą Maroka, przygotowującego się do współorganizacji Mistrzostw Świata w 2030 roku.

Historyczna zmiana w kalendarzu

Obecna edycja Pucharu Narodów Afryki jest jedną z ostatnich rozgrywanych w cyklu dwuletnim. Afrykańska Konfederacja Piłkarska (CAF) podjęła decyzję, że od 2028 roku turniej o mistrzostwo kontynentu będzie organizowany co cztery lata. Ta reforma ma na celu lepsze dopasowanie rozgrywek do międzynarodowego kalendarza FIFA i zmniejszenie konfliktów z klubami europejskimi, które niechętnie zwalniały swoich kluczowych zawodników w środku sezonu.

