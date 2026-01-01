Dan Petrescu walczy z nowotworem i przechodzi intensywną chemioterapię, co spowodowało drastyczną utratę wagi.

Czy szkoleniowiec, znany m.in. z pracy w Wiśle Kraków, odzyska zdrowie i wróci do świata futbolu?

Informacje o problemach zdrowotnych Dana Petrescu zaczęły pojawiać się w mediach pod koniec 2025 roku. W ciągu zaledwie kilku miesięcy miał schudnąć nawet 30 kilogramów. Doniesienia wywołały ogromne zaniepokojenie, zwłaszcza że Rumun zniknął z życia publicznego po odejściu z CFR Cluj.

Dan Petrescu walczy o zdrowie

Prezes rumuńskiej ligi, Gino Iorgulescu, w rozmowie z mediami wyznał w ubiegłym miesiącu, że sytuacja jest bardzo poważna.

– To delikatna sytuacja. Boże, pomóż mu wyzdrowieć. Niech znajdzie się lekarstwo. Jest w trakcie chemioterapii – powiedział Iorgulescu, którego słowa cytował rumuński portal Prosport.

Dan Petrescu – charyzmatyczny trener i były szkoleniowiec Wisły Kraków

Dan Petrescu to postać doskonale znana nie tylko w Rumunii, ale i w całej Europie. Jako piłkarz przez pięć lat był podporą Chelsea Londyn, z którą zdobywał m.in. Puchar Zdobywców Pucharów. Rozegrał także 95 meczów w reprezentacji Rumunii.

Polscy kibice pamiętają go z pracy w Wiśle Kraków. W późniejszych latach z sukcesami prowadził wiele klubów, pięciokrotnie zdobywając mistrzostwo Rumunii (cztery razy z CFR Cluj i raz z Unireą Urziceni) oraz Puchar Chin.

