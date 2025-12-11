Wiemy, gdzie Ukraina zagra w barażach mundialu. Zrezygnowali z Polski, choć grali tu całe eliminacje

Ukraina rozgrywała wszystkie mecze eliminacji do mistrzostw świata w Polsce

Ukraina – Polska w finale baraży? Tam odbędzie się potencjalny mecz

Piłkarska reprezentacja Ukrainy rozegra marcowy mecz półfinałowy baraży o awans do mistrzostw świata ze Szwecją w Walencji – poinformowała w czwartek ukraińska federacja (UAF). Jeśli zespół ten awansuje do finału, a Polska pokona Albanię, decydujące o wyjeździe na mundial spotkanie również odbędzie się w Hiszpanii.

Komitet Wykonawczy UAF zdecydował, że areną zmagań będzie Estadio Ciudad de Valencia. Obiekt, na którym na co dzień występuje drużyna Levante, może pomieścić 26 354 widzów. „Wybrany stadion był optymalny w interesie reprezentacji Ukrainy” – przekazano w komunikacie federacji, dodając, że rozważano kilka lokalizacji w różnych krajach.

Decyzja ta ma kluczowe znaczenie dla układu całej ścieżki barażowej. Półfinały zaplanowano na 26 marca. Tego dnia Polska podejmie na PGE Narodowym w Warszawie Albanię, a Ukraina zagra w Walencji ze Szwecją.

Finał baraży odbędzie się pięć dni później, 31 marca. Lepszy z pary Polska – Albania decydujące starcie rozegra na wyjeździe. Oznacza to, że w przypadku awansu biało-czerwoni zagrają o mundial albo w Walencji (jeśli Ukraina pokona Szwecję), albo w Sztokholmie (w przypadku wygranej Szwedów).

Z powodu rosyjskiej agresji zbrojnej reprezentacja Ukrainy od ponad trzech lat zmuszona jest rozgrywać mecze w roli gospodarza na neutralnym terenie. Podczas fazy grupowej eliminacji do MŚ 2026 Ukraińcy podejmowali rywali w Polsce: we Wrocławiu, Krakowie i Warszawie.

Zwycięzca marcowych baraży trafi do grupy F mistrzostw świata, gdzie czekają już Holandia, Japonia i Tunezja.