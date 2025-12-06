Losowanie mundialu: Zbigniew Boniek ogłosił to wszystkim! A potem przypomniał sobie o jednym

W piątek, 5 grudnia odbyła się oficjalna ceremonia losowania mistrzostw świata

Polska w przypadku awansu na mundial zagra z Japonią, Holandią i Tunezją

Zbigniew Boniek opublikował na „X” znakomity wpis, który rozbawił internautów

Losowanie mundialu: Zbigniew Boniek rozbawił internet. „A przepraszam”

Holandia, Japonia i Tunezja będą rywalami polskich piłkarzy w grupie F mistrzostw świata 2026, pod warunkiem wywalczenia przez biało-czerwonych awansu. Wyniki piątkowego losowania w Waszyngtonie skomentował były prezes PZPN Zbigniew Boniek, który w mediach społecznościowych odniósł się do układu grupy i konieczności gry w barażach.

Aby wystąpić w turnieju, Polska musi w marcu pokonać w półfinale barażowym w Warszawie Albanię, a następnie wygrać na wyjeździe decydujący mecz z lepszym z pary Ukraina – Szwecja. Dopiero zwycięzca tej ścieżki dołączy do grupy F.

Znamy potencjalną grupę Polaków na MŚ 2026. Jan Tomaszewski mówi wprost: "Jesteśmy w stanie zrobić 5 punktów"

Zbigniew Boniek we wpisie na platformie X ocenił wylosowanych rywali jako będących w zasięgu polskiej kadry, kończąc jednak wypowiedź żartobliwą refleksją na temat drogi, która wciąż czeka drużynę.

- No więc tak - Jan Urban już powiedział Holendrom, że ich pokonamy na Mundialu. Tunezja i Japonia w zasięgu na spokojnie... A przepraszam, zapomniałem o barażach – napisał Boniek.

Mundial 2026: Sześć zespołów awansuje jeszcze na mundial

Mistrzostwa świata w USA, Kanadzie i Meksyku odbędą się w dniach 11 czerwca – 19 lipca 2026 roku. Będzie to pierwszy turniej z udziałem 48 drużyn, podzielonych na 12 grup. Obecnie znanych jest 42 uczestników. Stawkę uzupełnią w marcu zwycięzcy czterech ścieżek barażowych w Europie oraz dwóch baraży międzykontynentalnych. Zespoły te podczas losowania znajdowały się w czwartym, najniższym koszyku.