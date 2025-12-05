Losowanie grup MŚ 2026: Polska znów może trafić na Holandię! Jest także inny stary znajomy

Reprezentacja Polski jeszcze nie awansowała na mistrzostwa świata w USA, Kanadzie i Meksyku, ale już poznała ewentualnych rywali. Jeśli Polacy wygrają w barażach z Albanią, a później z wygranym meczu Szwecja - Ukraina, to na mistrzostwach świata zagrają z Holandią, Japonią i Tunezją. Polacy trafiają na starych znajomych - z Holandią graliśmy na Euro 2024 i w eliminacjach MŚ 2026, a z Japonią na mistrzostwach świata 2018!

i Autor: YUKI IWAMURA/AFP/ East News Mundial 2026 - KIEDY i GDZIE i następne MŚ w piłkę nożną? Jakie są zasady i ile drużyn?