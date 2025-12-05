Losowanie grup MŚ 2026: Polska znów może trafić na Holandię! Jest także inny stary znajomy

MŚ 2026 GRUPY:
- Grupa A: Meksyk, RPA, Korea Południowa, Dania/Północna Macedonia/Czechy/Irlandia.
- Grupa B: Kanada, Włochy/Irlandia Północna/Walia/Bośnia i Hercegowina, Katar, Szwajcaria.
- Grupa C: Brazylia, Maroko, Haiti, Szkocja.
- Grupa D: USA, Paragwaj, Australia, Turcja/Rumunia/Słowacja/Kosowo.
- Grupa E: Niemcy, Wybrzeże Kości Słoniowej, Ekwador.
- Grupa F: Holandia, Japonia, Ukraina/Szwecja/Polska/Albania, Tunezja.
- Grupa G: Belgia, Egipt, Iran, Nowa Zelandia.
- Grupa H: Hiszpania, Wyspy Zielonego Przylądka, Arabia Saudyjska, Urugwaj.
- Grupa I: Francja, Senegal, Norwegia.
- Grupa J: Argentyna, Algieria, Austria, Jordania.
- Grupa K: Portugalia, Kongo/Jamajka/Nowa Kaledonia, Uzbekistan, Kolumbia.
- Grupa L: Anglia, Chorwacja, Ghana, Panama.
Witamy w relacji na żywo z losowania fazy grupowej MŚ 2026! Start ceremonii o 18:00, bądźcie z nami!
Gwiazdą ceremonii będzie z pewnością słynna modelka Heidi Klum.
Rozpoczyna się ceremonia losowania MŚ 2026!
Na początek występ słynnego Andrei Bocellego.
Ceremonię poprowadzą Kevin Hart i Heidi Klum. Co ciekawe, Klum prowadziła ceremonię... 20 lat temu, przed MŚ 2006 w Niemczech.
Teraz przypominamy sobie urywki sprzed wszystkich poprzednich mundiali.
Na scenie pojawił się prezydent FIFA, Gianni Infantino.
Prezydent FIFA powitał głowy państw gospodarzy - Donalda Trumpa, Claudię Sheinbaum i Marka Carneya.
Co ciekawe, Gianni Infantino stwierdził, że mamy 48 wspaniałych drużyn, które będą walczyły o tytuł, choć jak wszyscy wiemy, jeszcze nie do końca jest jasne, jeśli chodzi o uczestników.
Według podanych informacji przez Infantino, ceremonię ogląda na całym świecie miliard osób!
Kolejny występ muzyczny przed nami Robbie Williams i Nicole Scherzinger w utworze "Desire".
FIFA ogłasza wprowadzenie Nagrody Pokojowej FIFA. Jej pierwszym laureatem jest Donald Trump.
Trump liczył na Pokojową Nagrodę Nobla, ale będzie musiał na razie zadowolić się tą od FIFA.
Oprócz statuetki Trump dostał również specjalny medal oraz certyfikat.
Wielu kibiców ma jasne zdanie na temat tej nagrody.
Donald Trump dziękuje swojej rodzinie za wsparcie, w szczególności żonie Melanii.
Przechodzimy do dalszej części ceremonii.
Na scenie pojawia się Lionel Scaloni, trener Argentyny, który zdobył z nią mistrzostwo świata w 2022 roku. Przyniósł ze sobą także wywalczone wówczas trofeum.
Teraz wspominane są poprzednie mistrzostwa świata rozgrywane w Ameryce Północnej.
Infantino wraca na scenę. A są na niej już także kule do losowania!
Infantino zaprasza na scenę asystentów do losowania, a pierwszym jest... Mark Carney, premier Kanady! Zgodnie z oczekiwaniem, kolejnymi są prezydent Meksyku Claudia Sheinbaum oraz prezydent USA Donald Trump.
Infantino prezentuje teraz głowom państw-gospodarzy, jak losować kulki z nazwami krajów.
A teraz zaczynamy losowanie! Jest ono jednak pokazowe - Carney, Sheinbaum i Trump "wylosowali" kulki z nazwami swoich krajów. Były one przypisane już wcześniej - Meksyk znalazł się w grupie A, Kanada w grupie B, a USA w grupie D.
Jeszcze chwilę poczekamy na faktycznie losowanie.
Cóż, przerwa będzie dłuższa, przed nami kolejny występ muzyczny.
Kibice i dziennikarze zgodnie uznają, że ceremonia jest ciut przeciągnięta.
Mistrzem ceremonii podczas losowania będzie Rio Ferdinand.
Współprowadzącą będzie Samantha Johnson.
Drużyny losowane będą z czterech koszyków po 12 drużyn - w pierwszym znalazły się drużyny z miejsc 1-9 w rankingu oraz trzech gospodarzy. W dwóch kolejnych znajdują się kolejne drużyny z rankingu, a w czwartym zespoły z rankingu uzupełnia 6 zespołów z baraży - 4 z międzykontynentalnych oraz 2 z europejskich.
Na scenę zaproszone zostały legendy największych amerykańskich sportów - Wayne Gretzky, legendarny hokeista, Aaron Judge, słynny baseballista, koszykarz Shaquille O'neal oraz Tom Brady, legenda futbolu amerykańskiego.
Powoli przechodzimy do najważniejszego! Przedstawiamy koszyk nr 1: Kanada, Meksyk, USA, Hiszpania, Argentyna, Francja, Anglia, Brazylia, Portugalia, Holandia, Belgia, Niemcy.
Zaczynamy! Tom Brady wylosował Brazylię, która trafi do grupy C.
Niemcy trafiają do grupy E, Holandia do grupy F.
Belgia znajdzie się w grupie G.
Do grupy H Tom Brady wylosował Hiszpanię.
Argentyna, obrońca tytułu, znalazł się w grupie J. Argentyna nie znalazła się w grupie I, ponieważ najmocniejsze drużyny są rozstawiane - tak jak choćby w tenisie, gdy liderka i wiceliderka rankingu mogą zagrać ze sobą dopiero w finale. W tym wypadku Argentyna musiała uniknąć Hiszpanii na zbyt wczesnym etapie.
Do grupy I trafiła natomiast Francja.
Portugalia trafia do grupy K, a Anglicy do grupy L. Pierwszy koszyka za nami!
Przed nami drugi koszyk: Chorwacja, Maroko, Kolumbia, Urugwaj, Szwajcaria, Japonia, Senegal, Iran, Korea Południowa, Ekwador, Austria, Australia.
Przypomnienie, że dwie drużyny z tej samej strefy nie mogą trafić do tej samej grupy, oprócz drużyn z Europy.
Korea Południowa trafia do grupy A, z Meksykiem.
Szwajcaria trafia do grupy B, z Kanadą.
Maroko trafiło do grupy C z Brazylią.
Australia trafiła do grupy D, do USA.
Z Niemcami w grupie E zagra Ekwador.
Japonia trafia do grupy F, z Holandią.
Iran zagra z Belgią w grupie G.
Urugwaj zagra z Hiszpanią w grupie H.
Senegal zagra z Francją w grupie I.
Austria trafiła do grupy J z Argentyną!
Kolumbia zagra w grupie K z Kolumbią, co oznacza, że Chorwacja trafi do grupy L z Anglią.
W grupie L nie może być już więc więcej europejskich drużyn.
Koszyk trzeci: Norwegia, Panama, Egipt, Algiera, Szkocja, Paragwaj, Tunezja, Wybrzeże Kości Słoniowej, Uzbekistan, Katar, Arabia Saudyjska, Republika Południowej Afryki.
RPA trafia do grupy A - Meksyk vs RPA będzie meczem otwarcia MŚ 2026!
Katar trafia do grupy B.
Kolejną drużyną jest Paragwaj, ale nie może trafić do grupy C, gdzie jest już Brazylia.
Paragwaj trafia więc do grupy D z USA i Australią.
Wybrzeże Kości Słoniowej trafia do grupy E - także nie może wejść do grupy C, bo jest tam już Maroko.
Tunezja trafia do grupy F.
Egipt trafia do grupy G.
Szkocja trafia do grupy C, z Brazylia i Maroko.
Arabia Saudyjska trafia do drużyny H z Hiszpanią i Urugwajem.
Algiera trafi do grupy J - nie może do grupy I, bo jest tam Senegal.
Uzbekistan zagra w grupie K z Portugalią i Kolumbią.
Panama trafia do grupy L z Anglią i Chorwacją, a Norwegia do grupy I z Francją i Senegalem.
Wiemy już prawie wszystko! Przed nami już tylko koszyk czwarty.
Koszyk czwarty to pewny występ Jordanii, Wyspy Zielonego Przylądka, Ghana, Curacao, Haiti i Nowej Zelandii.
Wśród drużyn, które mogą zagrać na MŚ to cztery drużyny z barażów europejskich i dwie z międzykontynentalnych.
Dania/Północna Macedonia/Czechy/Irlandia - wygrany tych barażów trafi do grupy A.
Włochy/Irlandia Północna/Walia/Bośnia i Hercegowian - grupa B
Haiti trafia do grupy C z Brazylią, Marokiem i Szkocją!
Curacao zagra w grupie E z Niemcami, WKS i Ekwadorem.
Irak/Boliwia/Surinam - grupa I.
Wyspy Zielonego Przylądka trafiają do grupy H.
Turcja/Rumunia/Słowacja/Kosowo - grupa D.
Ukraina/Szwecja/Polska/Albania - trafiają do grupy F z Holandią, Japonią i Tunezją!
Kongo/Jamajka/Nowa Kaledonia - grupa K.
Jordania w grupie J.
Ghana trafia do grupy L, a Nowa Zelandia do grupy G. WSZYSTKO JASNE!
Dziękujemy za uwagę i zapraszamy na kolejne relacje na żywo!
Reprezentacja Polski po raz kolejny będzie walczyła w barażach o awans na wielki turniej. W 2022 roku Polacy awansowali kosztem Szwecji na mundial w Katarze, a dwa lata później pokonali Estonię i Walią w drodze na Euro 2024. Tym razem zadanie wydaje się zdecydowanie trudniejsze, dużo będzie zależało od formy, w jakich drużyny przystąpią do barażów o mistrzostwa świata 2026. Polacy w pierwszym meczu zmierzą się z Albanią – w 2022 roku pierwszego meczu grać nie musieliśmy, ponieważ Rosja została wykluczona, a w 2024 roku w pierwszym spotkaniu mierzyliśmy się z bardzo słabą Estonią. To pierwsza różnica na niekorzyść Polaków. Jeśli chodzi o potencjalnego rywala w finale barażów, to teraz zagramy przeciwko Szwecji lub Ukrainie. Szwedzi obecnie zdają się być słabsi niż w 2022, więc niewykluczone, że to Ukraińcy staną nam na drodze do awansu – a to zespół mający dużo większy potencjał, niż wspomniana już Walia, którą pokonaliśmy w 2024 roku.