Losowanie grup MŚ 2026: Koszyki. Z kim może zagrać Polska na mundialu?

Czas na losowanie grup piłkarskich mistrzostw świata 2026

Ceremonia rozpocznie się w Waszyngtonie o godzinie 18:00 czasu polskiego

Sprawdź rozstawienie koszyków przed losowaniem grupy mundialu

Losowanie grup MŚ 2026: Z kim może zagrać Polska?

W piątek o godz. 18:00 czasu polskiego w Waszyngtonie rozpocznie się ceremonia losowania grup piłkarskich mistrzostw świata 2026. W jednej z 12 grup zostanie umieszczony zwycięzca marcowej ścieżki barażowej, w której rywalizuje reprezentacja Polski.

Obecnie znanych jest 42 z 48 uczestników turnieju, który odbędzie się w USA, Kanadzie i Meksyku. Pozostałe sześć miejsc zostanie obsadzonych w marcu. Cztery z nich wyłonią europejskie baraże, a dwa – baraże międzykontynentalne. Polska, aby awansować, musi pokonać w półfinale w Warszawie Albanię, a następnie wygrać na wyjeździe z lepszym z pary Ukraina – Szwecja.

Piękna klamra po 40 latach? Jan Urban o losowaniu MŚ 2026: "Oby fortuna zatoczyła koło"

Drużyny z baraży, w tym ewentualnie Polska, trafią do czwartego, najniższego koszyka. Oznacza to, że Biało-Czerwoni w fazie grupowej nie trafią na innych zwycięzców gier dodatkowych ani na pozostałe zespoły z tego koszyka: Jordanię, Republikę Zielonego Przylądka, Ghanę, Curacao, Haiti oraz Nową Zelandię.

Najlepsze reprezentacje świata z pierwszego koszyka

Do pierwszego koszyka, na podstawie rankingu FIFA, przydzielono współgospodarzy oraz czołowe reprezentacje świata: Hiszpanię, Argentynę, Francję, Anglię, Brazylię, Portugalię, Holandię, Belgię i Niemcy. Procedura losowania przewiduje wyłanianie zespołów kolejno od pierwszego do czwartego koszyka. Zgodnie z regulaminem, w jednej grupie może znaleźć się tylko jedna drużyna z danej konfederacji, z wyjątkiem strefy UEFA (maksymalnie dwa zespoły europejskie w grupie).

Na miejscu w Waszyngtonie przebywa pięcioosobowa delegacja Polskiego Związku Piłki Nożnej, w skład której wchodzą m.in. prezes Cezary Kulesza oraz selekcjoner Jan Urban. Mistrzostwa świata 2026, pierwsze w historii z udziałem 48 reprezentacji, zostaną rozegrane w dniach 11 czerwca – 19 lipca.

Losowanie grup MŚ: Podział na koszyki