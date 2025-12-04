Niewiarygodne, co Donald Trump chce robić podczas mundialu w USA. Szokujące słowa

Mistrzostwa świata w USA, Meksyku i Kanadzie już za kilka miesięcy

Andrew Giuliani, szef zespołu odpowiedzialnego za mundial, nie ukrywa, że w celu zapewnienia bezpieczeństwa podjęte mogą być kroki

Wśród nich są m.in. zatrzymania nielegalnych imigrantów, nawet w trakcie meczu

Donald Trump chce aresztowań na mundialu

Szef zespołu Białego Domu odpowiedzialnego za przygotowania do piłkarskich mistrzostw świata, Andrew Giuliani, ponownie zabrał głos w sprawie bezpieczeństwa turnieju w USA, Kanadzie i Meksyku. Podczas środowego spotkania z zagranicznymi mediami przedstawił stanowisko administracji, sugerując, że zaostrzone zasady imigracyjne mogą wpłynąć zarówno na kibiców, jak i na działania służb porządkowych podczas samych rozgrywek.

W trakcie rozmowy nie wykluczył możliwości zatrzymywania nielegalnych imigrantów nawet na stadionach oraz zasugerował, że fani z części państw objętych zakazem wjazdu mogą ostatecznie nie pojawić się na trybunach. Wiele pytań dotyczyło obowiązujących i planowanych ograniczeń wjazdowych, szczególnie po ogłoszeniu przez Donalda Trumpa całkowitego zakazu dla obywateli – jak określił to prezydent – „krajów Trzeciego Świata”. Giuliani przyznał, że lista państw objętych zakazem może być rozszerzona ponad obecnych 19, obejmujących m.in. Haiti i Iran, które zakwalifikowały się na mundial.

Jednocześnie przekonywał, że narracja o nieprzyjaznej polityce USA wobec obcokrajowców to „fikcja”. - (Prezydent) chce zapewnić, by ludzie mogli wjeżdżać do Stanów Zjednoczonych legalnie. W ten sposób możemy zapewnić, że mistrzostwa będą bezpieczne - przyznał. Uspokajał, że zawodnicy Haiti i Iranu będą mogli wjechać dzięki wyjątkom przewidzianym w rozporządzeniu, choć nie potwierdził tego samego w odniesieniu do ich kibiców.

Przedstawiciel Białego Domu zapewnił również, że kibice planujący przylot na mistrzostwa mają być traktowani priorytetowo przy rozpatrywaniu wniosków wizowych. Wskazał, że czas oczekiwania został już skrócony w wielu krajach, szczególnie tych, z których fani będą licznie przybywać. Podkreślił, że w 80 proc. państw oczekiwanie na rozmowę w konsulacie nie przekracza czterech tygodni. Odnosząc się do groźby odebrania meczów miastom, które nie współpracują ze służbami imigracyjnymi, wskazał, że zmiany nie są przewidywane, przypominając o dodatkowych środkach zapisanych w budżecie na wsparcie 11 miast-gospodarzy.

Na koniec Giuliani podkreślił, że priorytetem pozostaje bezpieczeństwo uczestników i gości turnieju. - Ale prezydent (...) chce, żeby (mundial) był bezpiecznym doświadczeniem nie tylko dla mieszkańców tych miast, ale także dla tych, którzy przyjadą. Prezydent chce, by Nowy Jork, Seattle czy Houston pokazały się z jak najlepszej strony. Nie chce sytuacji, w której (miasta te) będą konfrontowane, powiedzmy, z przemocą lub potencjalnymi problemami – dodał.