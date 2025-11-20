Ukraina i Polska zagrają w jednej ścieżce baraży MŚ. Jedna z tych reprezentacji ma szansę zagrać na mundialu

Do meczu Ukraina – Polska może dojść w wielkim finale, jeśli oba zespoły wygrają swoje półfinałowe mecze

Czy wielki finał może odbyć się na PGE Narodowym lub innym polskim stadionie, choć nasza kadra ma grać na wyjeździe?

Baraże MŚ: Gdzie Ukraina zagra swoje spotkania?

Przed nami ostateczne rozstrzygnięcia w eliminacjach mistrzostw świata. W czwartek, 20 listopada rozlosowano pary barażowe w ścieżkach europejskiej i interkontynentalnej. W strefie UEFA kibiców z Polski najbardziej interesowało, z kim zmierzą się podopieczni Jana Urbana. Biało-czerwoni w pierwszym meczu zmierzą się u siebie z Albanią. W drugiej parze wylosowano mecz Ukraina – Szwecja.

Losowanie do baraży MŚ 2026 NA ŻYWO. Wiemy, z kim Polacy zagrają o Mundial!

Ukraińcy mecze eliminacji mistrzostw świata grali w Polsce – Krakowie, Wrocławiu czy na Stadionie Wojska Polskiego w Warszawie. Gdzie rozegrany zostanie baraż Ukrainy? Tego na razie nie wiadomo. W obu meczach wystąpią w roli gospodarzy i niewykluczone, że postawią na sprawdzone już rozwiązania.

Mecz Ukraina – Polska na PGE Narodowym w Warszawie?

Jeśli dojdzie do meczu Ukraina – Polska, drużyny mogą zagrać na PGE Narodowym w Warszawie. Jak mówi Mateusz Borek w „Kanale Sportowym”, termin potencjalnego meczu ma zarezerwowany Polski Związek Piłki Nożnej.

- Ukraina generalnie ma stadion Legii Warszawa, więc myślę, że usiądą do negocjacji, ponieważ na ten termin Stadion Narodowy to jest rezerwacja Polskiego Związku Piłki Nożnej. Wtedy Ukraińcy ewentualnie będą mieć zaproponowany bardzo uczciwy podział z tych przestrzeni biznesowych – powiedział Borek.

Kiedy baraż Polska - Albania w eliminacjach MŚ?

By do tego doszło najpierw Ukraina musi pokonać Szwecję, a Polska Albanię. Nie jest to nieprawdopodobny scenariusz. I najprawdopodobniej w sytuacji rozegrania meczu na PGE Narodowym, doszłoby do uczciwego podziału biletów.

- To jest dobra informacja, że gdyby to była Ukraina, to nie bójcie się kochani, to nie będzie tak, że dostaniemy 2700 biletów i więcej Polaków nie obejrzy finału baraży. Pewnie dostaniemy około 30 tysięcy, może nawet więcej – dodał.

Baraże MŚ: Wyniki losowania baraży

Ścieżka A:

Włochy vs Irlandia Północna

Walia vs Bośnia i Hercegowina

Ścieżka B:

Ukraina vs Szwecja

Polska vs Albania

Ścieżka C:

Turcja vs Rumunia

Słowacja vs Kosowo

Ścieżka D: