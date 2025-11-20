Baraże MŚ 2026: Jan Tomaszewski komentuje na żywo. Zobacz jego reakcję

Baraże MŚ 2026: Jan Tomaszewski komentuje na żywo

Przed starciem z Maltą sytuacja reprezentacji Polski była jasna: drugie miejsce w grupie eliminacyjnej i udział w barażach już mieliśmy zapewniony, natomiast bezpośredni awans pozostawał w sferze matematycznych marzeń. Aby wyprzedzić Holendrów, Polacy musieliby odnieść na wyjeździe niezwykle wysokie zwycięstwo, a jednocześnie liczyć na sensacyjną porażkę Holandii z Litwą w Amsterdamie. Choć futbol zna niejedną historię pełną cudów, tym razem obyło się bez niespodzianek — Holandia wygrała pewnie 4:0 i przypieczętowała awans na mundial.

Równolegle Polacy śledzili wyniki dwóch innych meczów, które miały kluczowe znaczenie dla rozstawienia w barażach: Szkocja – Dania oraz Austria – Bośnia i Hercegowina. Starcie w Wiedniu zakończyło się remisem 1:1, co działało na korzyść biało-czerwonych. Nadzieje dawał też wynik w Glasgow — Duńczycy utrzymywali remis 2:2, dzięki czemu Polska znajdowała się w pierwszym koszyku.

Ten korzystny scenariusz runął jednak w doliczonym czasie gry. Szkoci wykorzystali słabość rywali w końcówce i strzelili dwa gole, wygrywając 4:2. Efekt? Polska wypadła z pierwszego koszyka, co skomplikowało drogę do mundialu.