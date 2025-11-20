Losowanie ścieżek baraży do mistrzostw świata w piłce nożnej rozpoczęło się 20 listopada o godzinie 13:00

Biało-czerwoni zostali wylosowani z drugiego koszyka, co oznacz i poznali swoich rywali na wszystkich etapach walki o udział w Mistrzostwach Świata 2026.

Pierwszy mecz w półfinale Polska rozegra z Albanią już 26 marca 2026 roku.

Baraże MŚ 2026 - wyniki losowania

Losowanie baraży MŚ 2026 dla Polski się zakończyło. Polacy zagrają w półfinale z Albanią. Mecz odbędzie się 26 marca najprawdopodobniej na Stadionie Narodowym w Warszawie. W finale baraży możemy natomiast trafić na Ukrainę lub Szwecję. W zależności od tego, która z drużyn zwycięży, to ona zorganizuje finałowe spotkanie naszej grupy. Trzymamy kciuki, by odbyło się ono z udziałem Polaków! Tak będą wyglądały zmagania barażowe wszystkich europejskich drużyn:

Ścieżka A:

Włochy vs Irlandia Północna

Walia vs Bośnia i Hercegowina

Ścieżka B:

Ukraina vs Szwecja

Polska vs Albania

Ścieżka C:

Turcja vs Rumunia

Słowacja vs Kosowo

Ścieżka D:

Dania vs Macedonia Północna

Czechy vs Irlandia

Z kim Polacy będą grać w barażach MŚ 2026?

Irlandia, Albania, Bośnia i Hercegowina albo Kosowo - jedna z tych czterech drużyn będzie rywalem polskich piłkarzy w półfinale baraży o awans do mistrzostw świata. Losowanie, które wyłoni też potencjalny zestaw par finałowych, odbędzie się o godz. 13 w siedzibie FIFA w Zurychu. Biało-czerwoni, którzy w grupie eliminacyjnej zajęli drugie miejsce, za Holendrami, po raz trzeci z rzędu o udział w wielkiej imprezie muszą powalczyć w barażach.

Dwa wcześniejsze takie podejścia - do mundialu 2022 w Katarze i mistrzostw Europy 2024 w Niemczech - zakończyły się ich sukcesem. Reprezentacja Polski, jedna z 16 drużyn ze Starego Kontynentu, które wciąż mają szansę na występ przyszłorocznym turnieju w USA, Meksyku i Kanadzie, będzie losowana z drugiego koszyka. Razem z biało-czerwonymi znalazły się w nim ekipy Walii, Czech i Słowacji. W półfinale dwuetapowych baraży Polacy trafią na jednego z rywali z trzeciego koszyka: Irlandię, Albanię, Bośnię i Hercegowinę albo Kosowo.

Polska w barażach o MŚ 2026. Znamy potencjalnych rywali i ścieżkę na mundial. Tomaszewski: Jestem optymistą!

To spotkanie rozegrają na pewno 26 marca na własnym terenie, prawdopodobnie na PGE Narodowym w Warszawie. W przypadku zwycięstwa, w finale (31 marca), którego gospodarz zostanie wskazany poprzez losowanie, ich rywalem będzie jedna z reprezentacji z pierwszego, teoretycznie najsilniejszego koszyka z Włochami, Danią, Turcją i Ukrainą, bądź zespół z czwartego, ustanowionego na podstawie wyników ostatniej edycji Ligi Narodów, do którego trafiły: Szwecja, Rumunia, Macedonia Północna, a także Irlandia Północna.

Losowanie wyłoni cztery tzw. ścieżki barażowe, po cztery ekipy każda. Na mundial awansują ich zwycięzcy. W obu etapach rozstrzygnięcia nastąpią w jednym spotkaniu, czyli możliwe będą dogrywki czy konkursy rzutów karnych.

Losowanie baraży MŚ 2026 - koszyki

Ostateczny podział na koszyki prezentuje się następująco:

Koszyk 1: Włochy, Dania, Turcja, Ukraina

Koszyk 2: Polska, Walia, Czechy, Słowacja

Koszyk 3: Irlandia, Albania, Bośnia i Hercegowina, Kosowo

Koszyk 4: Szwecja, Rumunia, Macedonia Północna, Irlandia Północna