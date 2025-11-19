Polska w barażach o MŚ 2026. Znamy potencjalnych rywali i ścieżkę na mundial. Tomaszewski: Jestem optymistą!

Przemysław Ofiara
2025-11-19 14:03

Reprezentacja Polski po zajęciu drugiego miejsca w grupie eliminacyjnej musi walczyć o awans na Mistrzostwa Świata 2026 w barażach. Niestety, przez szaleństwo w końcówce meczu Szkocji z Danią (Szkoci wygrali, co wyrzuciło nas z 1. koszyka), Biało-Czerwoni trafili do drugiego koszyka, co teoretycznie oznacza trudniejszą drogę. Jedno jest jednak pewne – pierwszy, kluczowy mecz zagramy u siebie. Legendarny bramkarz Jan Tomaszewski (77 l.) mimo wszystko pozostaje optymistą.

Jan Tomaszewski, Jan Urban

i

Autor: Brunner/Art Service Jan Tomaszewski, Jan Urban
  • Reprezentacja Polski zagra w barażach o Mistrzostwa Świata 2026, a kluczowy pierwszy mecz odbędzie się u siebie.
  • Polska, będąc w drugim koszyku, zmierzy się z jednym z zespołów z koszyka trzeciego: Irlandią, Albanią, Bośnią i Hercegowiną lub Kosowem.
  • Legendarny bramkarz Jan Tomaszewski wierzy w awans, pomimo trudnej sytuacji.
  • Czy Biało-Czerwoni sprostają wyzwaniu i zapewnią sobie miejsce na mundialu? Sprawdź szczegóły barażowych zmagań!

Wyboista droga do mundialu. Polska w drugim koszyku

Struktura baraży jest jasna. Polska, jako drużyna z drugiego koszyka, półfinałowy mecz rozegra 26 marca na własnym stadionie. Naszym rywalem będzie jedna z drużyn z koszyka trzeciego, czyli Irlandia, Albania, Bośnia i Hercegowina lub Kosowo. W przypadku zwycięstwa, w wielkim finale (31 marca) zmierzymy się ze zwycięzcą meczu pomiędzy zespołami z koszyka pierwszego (Dania, Włochy, Turcja, Ukraina) a czwartego (Szwecja, Rumunia, Macedonia Północna, Irlandia Północna).

Kto na drodze Polaków? Oto potencjalni rywale

To, czy finał również odbędzie się w Polsce, zostanie rozstrzygnięte podczas losowania. Możliwy jest scenariusz, że w finale trafimy na Ukrainę, po losowaniu otrzymamy rolę gościa i zagramy w… Polsce. Ukraińcy z powodu wojny grają mecze w naszym kraju (ostatnio ich spotkanie odbyło się na stadionie Legii).

Tomaszewski: Ta szesnastka da nam awans

Sytuację barażową skomentował legendarny bramkarz reprezentacji Polski, Jan Tomaszewski, który mimo słabszego meczu z Maltą wierzy w awans.

- Sztab szkoleniowy musi już teraz mieć w głowie jedną szesnastkę i na nią postawić, bo te dwa spotkania będą decydowały o wszystkim. Jestem przekonany, że awansujemy. Bycie w drugim koszyku to żaden problem, jeśli zaprezentujemy formę sprzed męczarni z Maltą. Ten beznadziejny mecz i dwie stracone bramki to przestroga i sprowadzenie na ziemię. Teraz selekcjoner musi wyznaczyć szesnastkę, która da nam awans - uważa Jan Tomaszewski.

  • Koszyk 1: Dania, Włochy, Turcja, Ukraina
  • Koszyk 2: POLSKA, Walia, Czechy, Słowacja
  • Koszyk 3: Irlandia, Albania, Bośnia i Hercegowina, Kosowo
  • Koszyk 4: Szwecja, Rumunia, Macedonia Północna, Irlandia Północna
