Reprezentacja Polski zagra w barażach o Mistrzostwa Świata 2026, a kluczowy pierwszy mecz odbędzie się u siebie.

Polska, będąc w drugim koszyku, zmierzy się z jednym z zespołów z koszyka trzeciego: Irlandią, Albanią, Bośnią i Hercegowiną lub Kosowem.

Legendarny bramkarz Jan Tomaszewski wierzy w awans, pomimo trudnej sytuacji.

Czy Biało-Czerwoni sprostają wyzwaniu i zapewnią sobie miejsce na mundialu? Sprawdź szczegóły barażowych zmagań!

Wyboista droga do mundialu. Polska w drugim koszyku

Struktura baraży jest jasna. Polska, jako drużyna z drugiego koszyka, półfinałowy mecz rozegra 26 marca na własnym stadionie. Naszym rywalem będzie jedna z drużyn z koszyka trzeciego, czyli Irlandia, Albania, Bośnia i Hercegowina lub Kosowo. W przypadku zwycięstwa, w wielkim finale (31 marca) zmierzymy się ze zwycięzcą meczu pomiędzy zespołami z koszyka pierwszego (Dania, Włochy, Turcja, Ukraina) a czwartego (Szwecja, Rumunia, Macedonia Północna, Irlandia Północna).

Kto na drodze Polaków? Oto potencjalni rywale

To, czy finał również odbędzie się w Polsce, zostanie rozstrzygnięte podczas losowania. Możliwy jest scenariusz, że w finale trafimy na Ukrainę, po losowaniu otrzymamy rolę gościa i zagramy w… Polsce. Ukraińcy z powodu wojny grają mecze w naszym kraju (ostatnio ich spotkanie odbyło się na stadionie Legii).

Tomaszewski: Ta szesnastka da nam awans

Sytuację barażową skomentował legendarny bramkarz reprezentacji Polski, Jan Tomaszewski, który mimo słabszego meczu z Maltą wierzy w awans.

- Sztab szkoleniowy musi już teraz mieć w głowie jedną szesnastkę i na nią postawić, bo te dwa spotkania będą decydowały o wszystkim. Jestem przekonany, że awansujemy. Bycie w drugim koszyku to żaden problem, jeśli zaprezentujemy formę sprzed męczarni z Maltą. Ten beznadziejny mecz i dwie stracone bramki to przestroga i sprowadzenie na ziemię. Teraz selekcjoner musi wyznaczyć szesnastkę, która da nam awans - uważa Jan Tomaszewski.

Koszyk 1: Dania, Włochy, Turcja, Ukraina

Dania, Włochy, Turcja, Ukraina Koszyk 2: POLSKA, Walia, Czechy, Słowacja

Walia, Czechy, Słowacja Koszyk 3: Irlandia, Albania, Bośnia i Hercegowina, Kosowo

Irlandia, Albania, Bośnia i Hercegowina, Kosowo Koszyk 4: Szwecja, Rumunia, Macedonia Północna, Irlandia Północna

