W wieku 80 lat zmarł Martin Chivers, legenda Tottenhamu i reprezentant Anglii.

Był najdroższym piłkarzem w kraju w 1968 roku, zdobył 174 gole dla Spurs i Puchar UEFA.

Dla polskich kibiców zapisał się w historii meczem na Wembley w 1973 roku.

Jego odejście to koniec pewnej epoki – dowiedz się więcej o jego niezwykłej karierze.

We are incredibly saddened to hear of the passing of Martin Chivers. Martin earned 24 caps for the #ThreeLions, scoring 13 goals for his country between 1971-1973.Our condolences go out to his friends and family at this sad time. pic.twitter.com/djjjQ3DAPb— England (@England) January 7, 2026

W wieku 80 lat zmarł Martin Chivers, legendarny napastnik Tottenhamu Londyn i reprezentant Anglii. Brytyjski futbol stracił jedną ze swoich ikon, zawodnika, który w 1968 roku stał się najdroższym piłkarzem w kraju i którego kariera nierozerwalnie splotła się z historią polskiej piłki za sprawą niezapomnianego meczu na Wembley w 1973 roku.

Początki kariery i rekordowy transfer

Urodzony w Southampton Martin Chivers swoją profesjonalną karierę rozpoczynał w rodzinnym klubie Southampton FC w 1962 roku. Szybko dał się poznać jako skuteczny napastnik, a jego talent eksplodował w sezonie 1965/66, kiedy to pomógł "Świętym" w awansie do najwyższej klasy rozgrywkowej. Jego imponująca skuteczność, 108 goli w 189 występach dla Southampton, przyciągnęła uwagę największych angielskich klubów.

W styczniu 1968 roku Chivers przeniósł się do Tottenhamu Hotspur za astronomiczną wówczas kwotę 125 tysięcy funtów, co było brytyjskim rekordem transferowym. Ten ruch uczynił go najdroższym piłkarzem w Anglii i zapoczątkował najlepszy okres w jego karierze.

Złota era w Tottenhamie i europejskie sukcesy

W barwach "Kogutów" Martin Chivers stał się prawdziwą legendą. W latach 1968-1976 rozegrał dla londyńskiego klubu 367 meczów, w których strzelił 174 gole, co plasuje go na czwartym miejscu na liście najlepszych strzelców w historii Tottenhamu.

Był liderem ataku drużyny prowadzonej przez Billa Nicholsona, która w tamtym okresie odnosiła znaczące sukcesy. Chivers poprowadził Spurs do:

* dwukrotnego zdobycia Pucharu Ligi Angielskiej (w 1971 i 1973 roku), strzelając oba gole w wygranym 2:0 finale z Aston Villą w 1971 roku.

* triumfu w Pucharze UEFA w 1972 roku, gdzie w finale przeciwko Wolverhampton Wanderers zdobył bramkę z dystansu.

Mecz, który przeszedł do historii – Wembley 1973

Dla polskich kibiców Martin Chivers na zawsze pozostanie jednym z bohaterów legendarnego meczu na Wembley z 17 października 1973 roku. Był to jego ostatni, 24. występ w reprezentacji Anglii, dla której zdobył łącznie 13 bramek. Anglicy, aby awansować na Mistrzostwa Świata w RFN, musieli wygrać. Mecz zakończył się remisem 1:1, który dał awans "Orłom Górskiego".

Chivers spędził na boisku 85 minut, po czym został zmieniony, ale nie zdołał pokonać fantastycznie dysponowanego Jana Tomaszewskiego. Ten "zwycięski remis" jest jednym z największych sukcesów w historii polskiej piłki, a dla Anglików – jedną z największych traum. Mecz ten zakończył reprezentacyjną karierę Chiversa i zamknął Anglii drogę na mundial, na którym Polska zajęła ostatecznie trzecie miejsce.

It is with immense sadness that we announce the passing of our legendary former striker, Martin Chivers.We extend our deepest sympathies to Martin’s family, friends and former team-mates at this incredibly sad time.Our players will wear black armbands during this evening’s… pic.twitter.com/pJQkfRoOaQ— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) January 7, 2026