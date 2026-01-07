Oskar Pietuszewski poszedł w jego ślady. Przemysław Kaźmierczak o głośnym transferze do Porto

Marcin Szczepański
Marcin Szczepański
2026-01-07 17:44

Oskar Pietuszewski (18 l.) jest odkryciem ubiegłego roku. Młodzieżowy reprezentant Polski przebojem wdarł się na salony. Po obiecującego skrzydłowego Jagiellonii sięga teraz FC Porto. Były pomocnik tego klubu, Przemysław Kaźmierczak (44 l.), uważa ten ruch za dobry krok ze strony młodego piłkarza.

Pietuszewski

i

Autor: Instagram Fc Porto, Andrew Couldridge / Reuters/ Forum
  • Oskar Pietuszewski, młodzieżowy reprezentant Polski, oficjalnie dołączył do FC Porto, podpisując trzyletni kontrakt z klauzulą odstępnego 60 mln euro.
  • Jagiellonia Białystok otrzyma 10 mln euro za utalentowanego pomocnika, a także 10% od jego kolejnego transferu.
  • Eksperci widzą w tym ruchu ogromny potencjał, podkreślając, że Porto to idealne miejsce dla rozwoju młodych talentów.
  • Jakie wyzwania czekają Pietuszewskiego w nowym klubie i czy pójdzie w ślady innych Polaków w silnych ligach? Sprawdź, co radzą mu doświadczeni zawodnicy!

Oskar Pietuszewski został oficjalnie zaprezentowany przez FC Porto. Podpisał umowę na trzy lata. W kontrakcie zapisano kwotę odstępnego, która wynosi 60 milionów euro. Jagiellonia Białystok otrzyma za utalentowanego pomocnika 10 milionów euro, łącznie z bonusami. Ponadto białostocki zespół będzie mógł liczyć na 10 procent z kolejnego transferu zawodnika.

- Widzę ogromny potencjał w tym transferze - ocenia Przemysław Kaźmierczak. - Porto wyszukuje właśnie taki perełki, które później może sprzedać za grube miliony. To dla niego szansa, aby ograć się w mocniejszej lidze. To także okazja, aby wypłynąć na jeszcze większe wody do klubów z lig TOP 5. Porto to duży klub, który stwarza możliwość wejścia na jeszcze wyższy poziom - opisuje.

Przemysław Kaźmierczak: Porto widzi w Pietuszewskim ogromny potencjał

Kaźmierczak ocenia, że lider portugalskiej ligi był zdeterminowany, aby w zimie pozyskać młodego Polaka.

- Skoro trafia już teraz, to znaczy, że był mocno obserwowany przez Porto - zauważa były pomocnik reprezentacji Polski. - Dobrze, że kolejny nasz zawodnik idzie do tak dużego klubu. W każdym razie będzie miał dobre wejście, bo na miejscu są już Jakub Kiwior i Jan Bednarek. Z ich pomocą będzie mu o wiele łatwiej i prościej. Ważne także, aby szybko nauczył się języka. Zimowe transfery są rzadkością, więc to tylko pokazuje, jak Porto zależało na naszym zawodniku, że chcieli zakontraktować i mieć go już teraz w swoich szeregach. Widzą w nim ogromny potencjał sprzedażowy na przyszłość - zaznacza.

Oskar Pietuszewski musi dodać coś ekstra od siebie

Były reprezentant ocenia, że krok po kroku Pietuszewski będzie budował swoją pozycję w Porto.

- Musi pracować, dobrze prezentować się, spełniać wymagania taktyczne i dodać jeszcze coś ekstra od siebie - wylicza Kaźmierczak. - Myślę, że jak najbardziej będą na niego stawiać. Szczególnie, że wyłożyli duże pieniądze na ten transfer. Na pewno Oskar będzie dostawał minuty - uważa.

Niech młodzieżowiec twardo stąpa po ziemi

Były pomocnik apeluje, aby teraz Pietuszewski skoncentrował się na treningach i pokazania swoich umiejętności.

- Dużo się ostatnio działo wokół Oskara, więc dlatego najważniejsze, aby już po transferze trochę z tego wyłączyć się - przekonuje. - Powinien skupić się na pracy, trenowaniu i dalszym rozwoju. Medialny zgiełk może zaburzyć w głowie pewne schematy i podejście. Jednak wydaje mi się, że Oskar jest dobrze prowadzony. Niech twarda stąpa po ziemi i wszystko będzie dobrze - dodaje.

O pobycie w Porto tylko w samych superlatywach

Kaźmierczak spędził w Porto sezon 2007/08, który zakończył się zdobyciem mistrzostwa Portugalii. Polski pomocnik rozegrał w barwach Smoków 19 meczów i strzelił jednego gola we wszystkich rozgrywkach.

- Mogę mówić tylko w samych superlatywach o pobycie w Porto - zapewnia. - Wiadomo, że miałem ambicje, chciałem grać więcej, ale nie było szansy, więc trzeba było "zwijać się" dalej. Wspominam ten okres bardzo pozytywnie. Bardzo dobrze się czułem w klubie i mieście. Można sobie dobrze tam żyć. Stadion Porto zawsze jest pełny. Do tego dobra baza treningowa, więc Pietuszewski znalazł się w dobrym miejscu - kończy Kaźmierczak.

