Jagiellonia Białystok sprzedaje 17-letniego Oskara Pietuszewskiego do FC Porto za 10 milionów euro.

To jeden z najdroższych transferów młodego piłkarza z Ekstraklasy, plasujący się w czołówce historycznych transakcji.

Pietuszewski, inspirowany rodakami w Portugalii, stawia sobie za cel grę i zdobywanie trofeów z nowym klubem.

Dowiedz się, co dokładnie powiedział młody Polak po dołączeniu do portugalskiego giganta!

Pietuszewski w gronie najdroższych. Kwota transferu robi wrażenie

Transfer Oskara Pietuszewskiego to bez wątpienia jedno z najważniejszych wydarzeń zimowego okna transferowego w Polsce. Kwota 10 milionów euro, jaką FC Porto ma przelać na konto mistrzów Polski, plasuje go na trzecim miejscu w rankingu najdrożej sprzedanych piłkarzy poniżej 20. roku życia z polskiej ligi.

Młody skrzydłowy zrównał się tym samym z Jakubem Kamińskim, który w sezonie 22/23 przeniósł się z Lecha Poznań do Wolfsburga również za 10 milionów euro. Na czele tego prestiżowego zestawienia znajdują się Ante Crnac (sprzedany przez Raków Częstochowa do Norwich za 11 mln euro) oraz Kacper Kozłowski, za którego Pogoń Szczecin otrzymała od Brighton identyczną kwotę.

Warto zauważyć, że Ekstraklasa staje się coraz atrakcyjniejszym rynkiem dla zagranicznych klubów. W czołówce najdroższych transferów młodzieżowców znajdziemy również takie nazwiska jak Radosław Majecki (7 mln euro z Legii do Monaco), Jan Ziółkowski (6,60 mln euro z Legii do Romy) czy Maxi Oyedele (6 mln euro z Legii do Strasbourga).

Co Polak powiedział po transferze do FC Porto?

Sam zawodnik nie ukrywa ogromnej ekscytacji związanej z przenosinami do jednego z największych klubów w Portugalii. W pierwszej rozmowie z oficjalnymi mediami FC Porto, 17-latek podkreślił rangę nowego pracodawcy.

- Pierwsze odczucie jest takie, że jestem w wielkim klubie, z wielką historią i wspaniałymi kibicami. Pierwsze wrażenie jest zdecydowanie bardzo pozytywne - przyznał Oskar Pietuszewski.

Młody Polak zdradził, że kluczową rolę w jego decyzji odegrali rodacy, którzy występują w Portugalii. Szczególnie pomocny okazał się Jan Bednarek.

- Dużo rozmawiałem z Jankiem (Bednarkiem), który powiedział mi wiele dobrych rzeczy o klubie i kibicach. Bardzo mi pomógł, przekazał wiele pozytywnych informacji i był to jeden z powodów, dla których wybrałem FC Porto - wyjaśnił nowy nabytek "Smoków". - Fakt, że w klubie jest już dwóch polskich zawodników (Jan Bednarek i Jakub Kiwior - przyp. red.), pomógł mi podjąć decyzję. Chcieli, żebym dołączył do grupy, a ich obecność sprawi, że będę czuł się pewniej - dodał.

Pietuszewski ma jasno określone cele na nadchodzący sezon. Jak sam mówi, nie przychodzi, by siedzieć na ławce.

- Dla mnie najważniejsze jest granie, zbieranie minut i zdobywanie trofeów. Podpisałem kontrakt z FC Porto, aby wygrywać tytuły. Będę walczył i dawał z siebie wszystko, aby wygrać każde rozgrywki, w których weźmiemy udział - zadeklarował.

Na koniec poproszono go o krótką charakterystykę swojego stylu gry.

- Jestem zawodnikiem, który się nie boi. Nigdy nie pękam na boisku, a gdy mam piłkę, zawsze jestem gotów, by ruszyć na rywali. Mam nadzieję, że przekażę kibicom wspaniałą energię i wiele szczęścia, gdy będę grał przy ich dopingu na trybunach - zakończył Pietuszewski.

