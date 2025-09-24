Michał Żewłakow, dyrektor sportowy Legii, ujawnia kulisy transferu młodego kadrowicza Jana Ziółkowskiego do AS Romy.

Legia Warszawa dążyła do zatrzymania Ziółkowskiego na wypożyczeniu, aby wsparł drużynę w europejskich pucharach.

AS Roma odrzuciła propozycję wypożyczenia, twierdząc, że ma konkretne plany wobec polskiego obrońcy, jednak Ziółkowski wciąż czeka na debiut we włoskim klubie.

Czy decyzja Romy okaże się słuszna, czy może utalentowany Polak straci cenny czas na ławce rezerwowych?

W Ekstraklasie Jan Ziółkowski debiutował przed rokiem, a w ubiegłym sezonie stał się znaczącą postacią w kadrze Legii Warszawa. Trener Goncalo Feio dawał mu szansę, a on nie zawodził. Pokazał się w Lidze Konferencji. Dobry występ zaliczył m.in. w starciu rewanżowym z Chelsea Londyn na Stamford Bridge w ćwierćfinale tych rozgrywek. Zdobył także Puchar Polski.

Jan Ziółkowski kosztował sześć milionów euro

W poprzedniej edycji uzbierał w sumie 28 meczów, licząc wszystkie rozgrywki. Na początku obecnych rozgrywek do kolekcji dorzucił Superpuchar Polski. Cały czas Ziółkowski robił postępy. Mówiono, że niebawem otrzyma powołanie do reprezentacji Polski. I tak też się stało. Nowy selekcjoner Jan Urban zaprosił go na wrześniowe zgrupowanie. Jednak na debiut w drużynie narodowej będzie musiał poczekać, bo w meczach z Holandią i Finlandią w eliminacjach mistrzostw świata nie dane mu było zagrać.

W każdym razie na jego talent zwróciła uwagę AS Roma. Pod koniec sierpnia Ziółkowski podpisał z nią umowę na pięć lat. Według medialnych doniesień warszawski zespół na sprzedaży obiecującego kadrowicza zarobił sześć milionów euro. Klub miał zagwarantować sobie także dziesięć procent od kolejnego transferu plus bonus w wysokości pół miliona euro.

Legia chciał wypożyczyć Ziółkowskiego do końca roku

Ze stołecznym klubem pożegnał się w najlepszy sposób. Pomógł drużynie awansować do fazy ligowej Ligi Konferencji.

- Nie było tak z naszej strony, że chcieliśmy go zatrzymać za wszelką cenę - tłumaczył Żewłakow na spotkaniu z mediami. - Miał jeszcze dwuletni kontrakt. Nie mogliśmy przeszarżować. Zależało nam na zrobieniu transferu i wypożyczeniu go przynajmniej do końca tego roku. Chcieliśmy, aby został u nas i pomógł w europejskich pucharach - wyjawił.

Roma nie chciała zostawić Ziółkowskiego w Legii

Jednak z zamiarów Legii nic nie wyszło. Władze Romy nie chciałby bowiem przystać na taką opcję. Włoski klub tłumaczył to tym, że ma plan na obrońcę. W każdym razie Ziółkowski do tej pory jeszcze nie zadebiutował w nowych barwach.

- Roma nie chciała o tym słyszeć. Powiedzieli, że zabierają go, bo w tym sezonie będzie im potrzebny - dodał Żewłakow.

