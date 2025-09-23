RAKÓW CZĘSTOCHOWA

Lech Poznań zmierzy się z Rakowem Częstochowa w zaległym meczu PKO BP Ekstraklasy.

Mimo słabej pozycji Rakowa w tabeli, trener Lecha, Niels Frederiksen, przestrzega przed lekceważeniem rywala.

Frederiksen uważa, że Raków to jeden z najtrudniejszych zespołów w lidze i będzie w pełni zmotywowany.

Co dokładnie powiedział trener "Kolejorza" przed tym wymagającym starciem?

Przed piłkarzami Lecha Poznań bardzo trudne zadanie. Już w środę 24 września "Kolejorz" zmierzy się na wyjeździe z Rakowem Częstochowa w ramach zaległego meczu 6. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Poznaniacy przystąpią do tego starcia w dobrych nastrojach po ostatniej ligowej wygranej 2:0 z Termaliką Nieciecza. Bohaterem tamtego spotkania był Mikael Ishak, który zdobył dwie bramki i przekroczył barierę stu goli w barwach poznańskiego klubu.

Niels Frederiksen: Raków będzie gotowy na 100 procent

Raków z kolei kompletnie zawodzi na starcie sezonu. "Medaliki" w ostatniej kolejce zremisowały u siebie 1:1 z Legią Warszawa, a w ligowej tabeli zajmują odległe, 15. miejsce. Mimo to trener Lecha, Niels Frederiksen, podchodzi do najbliższego rywala z ogromnym szacunkiem.

Szkoleniowiec Lecha Poznań nie ma wątpliwości, że jego zespół czeka niezwykle wymagająca przeprawa. Mimo słabej pozycji Rakowa w tabeli, Duńczyk spodziewa się zaciętego spotkania i pełnej mobilizacji ze strony gospodarzy.

- Raków będzie gotowy na mecz z nami na 100 procent - powiedział Niels Frederiksen, cytowany przez PAP. - Będzie bardzo zmotywowany. Jestem przekonany, że zagra bardzo dobry mecz - zaznaczył.

Duński szkoleniowiec Lecha: Raków to mocna drużyna

Choć Raków zawodzi w lidze, to duński szkoleniowiec tak tego nie rozpatruje.

- Nie uważam, że ten zespół jest w kryzysie. Może w lidze nie zdobył tyle punktów, ile by oczekiwał, ale dotarł do fazy ligowej Ligi Konferencji. Uważam, że to wciąż mocna drużyna - tłumaczył Frederiksen.

Trener Lecha wskazuje najmocniejsze strony Rakowa

Frederiksen doskonale pamięta, jak trudnym rywalem był Raków w poprzednim sezonie. Wówczas Lechowi nie udało się ani razu pokonać drużyny z Częstochowy. W Poznaniu padł wynik 1:0 dla Rakowa, a w Częstochowie było 0:0. Trener "Kolejorza" wskazał, co jest największym atutem środowego przeciwnika.

- Raków jest jednym z najtrudniejszych rywali dla nas w lidze. Był jedynym zespołem, którego nie pokonaliśmy w poprzednim sezonie - wspominał Frederiksen, cytowany przez PAP. - Raków traci bardzo mało bramek. Jest niezwykle stabilny w defensywie. Bardzo trudno mu strzelić gola. Podobne w grze Lecha i Rakowa są intensywność oraz agresywna gra bez piłki - analizował trener Lecha Poznań.

