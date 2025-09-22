- Górnik Zabrze po emocjonującym zwycięstwie nad Widzewem 3:2 objął prowadzenie w Ekstraklasie.
- Trener Michal Gasparik chwali zespół za energię i determinację, mimo że miał pretensje do zawodników.
- Mimo zadowolenia z pozycji lidera, Gasparik zapowiada, że drużyna musi grać jeszcze lepiej, aby utrzymać się na szczycie.
- Jaki plan ma Górnik na Puchar Polski i czy utrzymają swoją zwycięską passę?
Słowak w czerwcu został ogłoszony trenerem Górnika Zabrze. Trzeba przyznać, że pracę w śląskim klubie rozpoczął obiecująco. Zabrzanie prowadzili po pierwszej połowie, ale za każdym razem Widzew Łódź odrabiał straty.
Michal Gasparik: Szacunek dla zespołu, ale miałem pretensje
- Nie mamy gwiazd, ale mamy dobry zespół - powiedział Michal Gasparik. - Szacunek, bo dwa razy w tym meczu prowadziliśmy, ale i tak miałem w przerwie pretensje do zespołu. Czułem, że chcemy jeszcze więcej. Jak chcemy być liderem, to musimy sobie na to zasłużyć i jeszcze lepiej zagrać. Myślę, że druga bramka była decydująca. Jak było 2:2, to od razu czułem, że chcemy wygrać. Była na tym boisku energia - opisywał.
Górnik pokazał moc i energię
W końcówce Ousmane Sow indywidualną akcją przesądził o zwycięstwie gospodarzy. Inna sprawa, że fatalnie w tej sytuacji zachował się bramkarz łodzian.
- W drugiej połowie był moc i energia - przekonywał Gasparik. - To najbardziej mi się podobało. Oglądaliśmy bardzo dobry mecz. Zasłużyliśmy na wygraną. Mieliśmy okazje. Na razie cieszymy. Zobaczymy, jak długo będziemy pierwsi. Przygotowujemy się na 100-120 procent. W piłce zawsze musi być trochę szczęścia. Na razie mamy dobre wyniki i jesteśmy na czele - dodał.
Sondre Liseth ma pewność siebie i duża biega
Wprawdzie Sondre Liseth zdobył bramkę, ale mógł zakończyć spotkanie z bardziej okazałym dorobkiem. Bilans norweskiego napastnika to trzy gole w Ekstraklasie.
- Muszę obejrzeć te sytuacje na wideo - odparł Słowak. - Myślę, że były tam dobre rozwiązania, ale zabrakło bramki. Jak on jest dłużej na boisku, to ma pewność siebie, pomaga zespołowi i dużo biega w defensywie. Szkoda, że ich nie wykorzystał. Zobaczymy, jak będzie w następnych meczach - zastanawiał się.
Jaki plan na Puchar Polski? Jasna deklaracja trenera Górnika
Teraz przed Górnikiem wyjazdowy mecz z rezerwami Legii w Pucharze Polski. Jaki będzie plan na starcie z trzecioligowcem?
- Nie chcę robić dużo zmian - zapowiedział Gasparik. - Chcemy zagrać normalnym składem i wygrać. Od pierwszej minuty musi wyglądać to tak, że chcemy zwyciężyć - podkreślił szkoleniowiec lidera polskiej ligi.
