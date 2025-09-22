Michal Gasparik o pretensjach, energii i atutach lidera Ekstraklasy. Trener Górnika Zabrze powiedział to wprost

Marcin Szczepański
Marcin Szczepański
2025-09-22 14:03

Piłkarze Górnika po emocjonującym meczu pokonali 3:2 Widzew i w ten sposób wskoczyli na pierwsze miejsce w Ekstraklasie. Szkoleniowiec zabrzan, Michal Gasparik (44 l.) mówi o szczęściu, energii i... pretensjach do podopiecznych.

Michal Gasparik

i

Autor: Jakub Piasecki/ Cyfrasport Michal Gasparik, trener Górnika Zabrze
  • Górnik Zabrze po emocjonującym zwycięstwie nad Widzewem 3:2 objął prowadzenie w Ekstraklasie.
  • Trener Michal Gasparik chwali zespół za energię i determinację, mimo że miał pretensje do zawodników.
  • Mimo zadowolenia z pozycji lidera, Gasparik zapowiada, że drużyna musi grać jeszcze lepiej, aby utrzymać się na szczycie.
  • Jaki plan ma Górnik na Puchar Polski i czy utrzymają swoją zwycięską passę?

Słowak w czerwcu został ogłoszony trenerem Górnika Zabrze. Trzeba przyznać, że pracę w śląskim klubie rozpoczął obiecująco. Zabrzanie prowadzili po pierwszej połowie, ale za każdym razem Widzew Łódź odrabiał straty.

Michal Gasparik: Szacunek dla zespołu, ale miałem pretensje

- Nie mamy gwiazd, ale mamy dobry zespół - powiedział Michal Gasparik. - Szacunek, bo dwa razy w tym meczu prowadziliśmy, ale i tak miałem w przerwie pretensje do zespołu. Czułem, że chcemy jeszcze więcej. Jak chcemy być liderem, to musimy sobie na to zasłużyć i jeszcze lepiej zagrać. Myślę, że druga bramka była decydująca. Jak było 2:2, to od razu czułem, że chcemy wygrać. Była na tym boisku energia - opisywał.

Ekspert sędziowski wprost o karnym dla Rakowa. Jarosław Przybył wypaczył wynik meczu?

Górnik pokazał moc i energię

W końcówce Ousmane Sow indywidualną akcją przesądził o zwycięstwie gospodarzy. Inna sprawa, że fatalnie w tej sytuacji zachował się bramkarz łodzian.

- W drugiej połowie był moc i energia - przekonywał Gasparik. - To najbardziej mi się podobało. Oglądaliśmy bardzo dobry mecz. Zasłużyliśmy na wygraną. Mieliśmy okazje. Na razie cieszymy. Zobaczymy, jak długo będziemy pierwsi. Przygotowujemy się na 100-120 procent. W piłce zawsze musi być trochę szczęścia. Na razie mamy dobre wyniki i jesteśmy na czele - dodał.

Potężna kontrowersja w hicie Ekstraklasy. Sędzia Jarosław Przybył szczegółowo tłumaczy decyzję

Sondre Liseth ma pewność siebie i duża biega

Wprawdzie Sondre Liseth zdobył bramkę, ale mógł zakończyć spotkanie z bardziej okazałym dorobkiem. Bilans norweskiego napastnika to trzy gole w Ekstraklasie.

- Muszę obejrzeć te sytuacje na wideo - odparł Słowak. - Myślę, że były tam dobre rozwiązania, ale zabrakło bramki. Jak on jest dłużej na boisku, to ma pewność siebie, pomaga zespołowi i dużo biega w defensywie. Szkoda, że ich nie wykorzystał. Zobaczymy, jak będzie w następnych meczach - zastanawiał się.

Edward Iordanescu o rzucie karnym z Rakowem. Trener Legii tak widzi tę sytuację

Jaki plan na Puchar Polski? Jasna deklaracja trenera Górnika

Teraz przed Górnikiem wyjazdowy mecz z rezerwami Legii w Pucharze Polski. Jaki będzie plan na starcie z trzecioligowcem?

- Nie chcę robić dużo zmian - zapowiedział Gasparik. - Chcemy zagrać normalnym składem i wygrać. Od pierwszej minuty musi wyglądać to tak, że chcemy zwyciężyć - podkreślił szkoleniowiec lidera polskiej ligi.

Mikael Ishak przeszedł do historii Lecha Poznań. Zobacz, co zrobił po zdobyciu setnej bramki

Tak przez lata zmieniał się Lukas Podolski
20 zdjęć
Tęsknisz za Ekstraklasą? Te kluby kiedyś walczyły o mistrzostwo, ale już NIE ISTNIEJĄ [QUIZ]
Pytanie 1 z 10
Dwukrotny (1998 i 1999) zdobywca Pucharu Polski, klub związany z Ryszardem F. ps. "Fryzjer" to:
Sonda
Kto będzie mistrzem Polski w sezonie 2025/26?
Super Sport SE Google News
pko bp ekstraklasa
GÓRNIK ZABRZE
WIDZEW ŁÓDŹ