Mecz Rakowa z Legią (1:1) wywołał burzę wokół kontrowersyjnego karnego, przyćmiewając wynik spotkania.

Sędzia Jarosław Przybył podyktował "jedenastkę" dla Rakowa po zagraniu ręką przez zawodnika Legii.

Arbiter szczegółowo wyjaśnił swoją decyzję, wskazując na nienaturalne ułożenie ręki i brak faulu na graczu Legii.

Czy sędzia miał rację, a Legia niesłusznie protestowała? Przeczytaj pełne uzasadnienie i oceń sam!

Nie brakowało emocji w hicie kolejki pomiędzy Rakowem Częstochowa a Legią Warszawa w 9. kolejce PKO BP Ekstraklasy. Najwięcej dyskusji wzbudziła sytuacja z doliczonego czasu gry pierwszej połowy. To właśnie wtedy arbiter Jarosław Przybył podyktował rzut karny dla gospodarzy, który na bramkę zamienił Ivi Lopez. W obozie warszawskiego klubu zawrzało, bo ich zdaniem decyzja była błędna. Ostatecznie padł remis 1:1, ale dyskusje na temat pracy sędziego nie milkną.

Gorąco w polu karnym Legii. Faul czy nienaturalne ułożenie ręki?

Przypomnijmy, co dokładnie wydarzyło się w Częstochowie. W polu karnym Legii o piłkę walczyli Petar Stojanović i Zoran Arsenić. Po kontakcie z rywalem pomocnik stołecznej drużyny stracił równowagę, a upadając, zagrał piłkę ręką. Sędzia Jarosław Przybył po chwili otrzymał sygnał z wozu VAR. Nie dopatrzył się faulu na zawodniku Legii. W tej sytuacji wskazał na jedenastkę za to, że Słoweniec zagrał piłkę ręką. Piłkarze i sztab Legii Warszawa uważali, że Stojanović był wcześniej popychany.

Sędzia Przybył nie ma wątpliwości. Szczegółowa analiza arbitra

Główny zainteresowany, sędzia Jarosław Przybył, odniósł się do całej sytuacji. Arbiter w rozmowie z Kanałem Sportowym przeanalizował całe zdarzenie, wyjaśniając, co zadecydowało o podyktowaniu "jedenastki".

- Zawodnik Legii w sposób nienaturalny od samego początku trzyma rękę wysoko w górze, co może mieć charakter wyskoku - powiedział sędzia Jarosław Przybył w rozmowie z Kanałem Sportowym. - Natomiast ponosi ryzyko, że w przypadku, kiedy ta piłka spadnie na rękę, to będzie przewinienie. Dlatego, że ręka jest poza obrysem, ułożona w sposób nienaturalny, powiększa ciało. Jest nieprzepisowe ułożenie ręki, co w przypadku docięcia piłki z ręką jest przewinieniem. I to jest pierwszy element, na który należy zwrócić uwagę - tłumaczył.

Arsenić wystawił rękę, bo się zabezpieczył przed zderzeniem

Arbiter odpowiedział, że nie dopatrzył się w zachowaniu kapitana Rakowa nieprzepisowego zagrania w stosunku do pomocnika Legii.

- Drugim elementem jest to, czy dochodzi do przewinienia w kontekście Arsenić - Stojanović - wyjaśniał sędzia Przybył. - Co robi Arsenić, co robi zawodnik Legii, Stojanović wyskakuje w kierunku zawodnika Rakowa. Oczywiście ich wektory się zbliżają do siebie, bo zawodnik Rakowa patrzy na piłkę. Zawodnik Legii również patrzy na piłkę i jest w górze. W momencie wyskoku zawodnik Częstochowy, czyli Arsenić, wystawia rękę, bo widzi, że przeciwnik zaraz na niego naskoczy. I w kontekście ułożenia ręki, to nie jest pchnięcie. To jest wystawienie ręki w zabezpieczenie się przed zderzeniem - zaznaczył.

