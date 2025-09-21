Trener Legii, Edward Iordanescu, wyraża swoje głębokie niezadowolenie po remisie 1:1 z Rakowem Częstochowa.

Kluczowym momentem meczu był rzut karny podyktowany przeciwko Legii, którego decyzji Iordanescu nie potrafi zrozumieć.

Mimo kontrowersji i rozgoryczenia, szkoleniowiec Legii uważa, że jego drużyna zasłużyła na zwycięstwo.

Sprawdź, co dokładnie wydarzyło się na boisku i jak sędzia bronił swojej decyzji

Rumuński szkoleniowiec podczas konferencji mówił z przekonaniem, że to jego zespół był lepszy w Częstochowie.

- Nie chcę zaczynać od oceny sędziego - powiedział Iordanescu. - Chcę zacząć od piłki. Przyjechaliśmy po wygraną. To było jasne od początku spotkania, jak je rozpoczęliśmy i kontrolowaliśmy. Nasze intencje były skupione na tym, aby zdobyć trzy punkty. Uważam, że zasłużyliśmy na zwycięstwo - zaznaczył.

Edward Iordanescu: Legia zasłużyła na wygraną z Rakowem

Dodał, że w tej części to Legia atakowała i przejęła kontrolę nad środkiem pola. Udokumentowała to strzeleniem gola. Petar Stojanović zaskoczył bramkarza Rakowa.

- W pierwszej połowie na boisku była tylko jedna drużyna - analizował. - Mieliśmy przewagę, sytuacje i zdobyliśmy bramkę. Po pierwszej połowie powinniśmy zamknąć mecz - podkreślił.

Trener Legii nie znajduje wytłumaczenia na decyzję sędziego Przybyła

Jednak w doliczonym czasie sędzia Przybył podyktował jedenastkę dla Rakowa. Była ona efektem zagrania piłki ręką przez Stojanovicia. Na Słoweńca naciskał Zoran Arsenić. Trener Legii nie znalazł wytłumaczenia w decyzji arbitra.

– Jeden zawodnik skacze, nie jest nogami na ziemi - opisywał sytuację Iordanescu. - Wtedy można go dotknąć jednym palcem i on traci pozycję. Oglądałem tę sytuację 20 razy i starałem się znaleźć wytłumaczenie, dlaczego tak to się potoczyło. Nie rozumiem tego. Ten moment miał znaczenie dla przebiegu spotkania - stwierdził.

Jarosław Przybył: Stojanović podjął ryzyko i przelicytował

Sędzia Przybył skomentował na portalu meczyki.pl kontrowersyjną decyzję.

- Stojanović podjął ryzyko. Przelicytował i piłka trafiła w jego rękę, która była ułożona niezgodnie z przepisami gry. Decyzja mogła być tylko jedna: rzut karny - wyznał arbiter.

Frustracja, smutek i zwątpienie w szatni Legii

Szkoleniowiec przyznał, że po przerwie jego podopieczni próbowali przechylić szalę na swoją korzyść. Jednak nie dali rady, bo Raków zagrał bardzo mądrze.

- W szatni zobaczyłem dużo frustracji, smutku i zwątpienia - opisywał Iordanescu. - Staraliśmy się zapomnieć o tym momencie i pchnąć grę do przodu. Ale w drugiej połowie trudno było złamać Raków, który miał dobrą intensywność. Jestem smutny, bo zasłużyliśmy na wygraną, a mamy dwa punkty mniej - podsumował trener Legii.

