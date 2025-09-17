Robert Lewandowski pobił kolejny rekord. Tak przeszedł do historii Barcelony. Imponujące

Robert Lewandowski z dwiema bramkami w meczu Barcelona - Valencia

Robert Lewandowski zdobył dwie bramki, a jego FC Barcelona rozgromiła u siebie Valencię 6:0 w meczu 4. kolejki La Liga. Spotkanie rozegrano wyjątkowo na Estadi Johan Cruyff, obiekcie treningowym klubu, ponieważ remont Camp Nou uległ kolejnym opóźnieniom. Na trybunach zasiadło zaledwie sześć tysięcy widzów, co czyniło to spotkanie pierwszym od lat ligowym występem „Blaugrany” w tak kameralnych warunkach.

Lewandowski rozpoczął mecz na ławce rezerwowych. Trener Xavi dał szansę od pierwszych minut innym zawodnikom ofensywy – Fermínowi Lopezowi i Raphinhi. Do 66. minuty Barcelona prowadziła już 4:0. Polak pojawił się na boisku dwie minuty później, zmieniając Lopeza, i szybko wpisał się na listę strzelców. W 76. minucie zdobył pierwszego gola w sezonie, a dziesięć minut później podwyższył wynik na 6:0.

Dla 36-letniego napastnika były to trafienia numer 70. i 71. w Primera Division, uzyskane w 106. występie. Valencia pozostaje jego ulubionym rywalem w lidze hiszpańskiej – Lewandowski ma na koncie już dziewięć bramek przeciwko temu klubowi.

Robert Lewandowski przeszedł do historii Barcelony

Jak poinformował profil La Liga, Robert Lewandowski przeszedł do historii „Dumy Katalonii”. Lewandowski w 25 minut zdobył dwie bramki. Zapisanie się na kartach historii udało mu się przy drugim trafieniu. O co dokładnie chodziło?

- Jedyny. Robert Lewandowski został najstarszym zawodnikiem w historii FC Barcelony, który strzelił dwie bramki w LaLiga – napisano na profilu La Liga, dodając do tego grafikę z napisem „37”, która odpowiada wiekowi Polaka.

Po czterech kolejkach Barcelona zajmuje drugie miejsce w tabeli La Liga z dorobkiem 10 punktów. Liderem pozostaje Real Madryt, który jako jedyny ma komplet zwycięstw – w sobotę pokonał na wyjeździe Real Sociedad 2:1.