Kylian Mbappe wyrównał strzelecki rekord Realu Madryt, należący do Cristiano Ronaldo.

Francuz zdobył swoją 59. bramkę w ostatnim meczu roku, osiągając ten wynik w spotkaniu z Sevillą.

To, na co czekali wszyscy fani Realu Madryt, stało się faktem. W ostatnim meczu w roku kalendarzowym Kylian Mbappe dokonał historycznego wyczynu. Francuz zdobył bramkę w ligowym spotkaniu z Sevillą 2:0 i wyrównał strzelecki rekord klubu należący do legendy "Królewskich", Cristiano Ronaldo.

Mbappe przeszedł do historii. Rekord Ronaldo wyrównany

Przed sobotnim meczem z Sevillą zastanawiano się, czy Kylian Mbappe zdoła dokonać niemożliwego. Francuz, obchodzący tego dnia 27. urodziny, miał na koncie 58 bramek w roku kalendarzowym i stawał przed ostatnią szansą na dogonienie klubowej legendy. Moment nadszedł w 86. minucie spotkania. Real Madryt otrzymał rzut karny. Mbappe pokonał bramkarza.

Trafienie z rzutu karnego było czymś więcej niż tylko golem ustalającym wynik meczu. Była to bramka numer 59, którą francuski napastnik zdobył dla Realu Madryt we wszystkich rozgrywkach w 2025 roku. Tym samym Kylian Mbappe wyrównał historyczny rekord klubu. Należał on do Cristiano Ronaldo, który w 2013 roku również zakończył rok kalendarzowy z 59 bramkami na koncie.

Tak Mbappe trafiał w obecnym sezonie dla Realu Madryt

Forma Francuza od początku sezonu 2025/2026 jest rewelacyjna. Wystąpił do tej pory w 27 meczach, w których zdobył aż 30 bramek i dołożył do tego pięć asyst. Jego skuteczność rozkłada się na wszystkie rozgrywki:

La Liga: 18 goli (lider klasyfikacji strzelców)

Liga Mistrzów: 9 goli

Puchar Króla: 2 gole

Klubowe Mistrzostwa Świata: 1 gol

Dzięki zwycięstwu nad Sevillą Real Madryt ma na koncie 42 punkty i traci już tylko jedno "oczko" do prowadzącej w tabeli FC Barcelony, która 21 grudnia zagra z Villarrealem. Walka o tytuł mistrza Hiszpanii zapowiada się pasjonująco.

