Robert Lewandowski dołączył do legend! Niesamowity wyczyn kapitana reprezentacji Polski

Popisał się dubletem i wkroczył do elitarnego grona! Niesamowite osiągnięcie Roberta Lewandowskiego

Robert Lewandowski nie rozpoczął najlepiej sezonu 2025/2026. Piłkarz Barcelony musiał przez dwa pierwsze spotkania pauzować z powodu kontuzji. Po powrocie do zdrowia Hansi Flick nie znalazł miejsca dla 37-latka w podstawowym składzie, a tuż przed eliminacjami mistrzostw świata pojawił się na boisku niespełna 30 minut.

Fenomenalna bramka z Finlandią

Lewandowski wystąpił w dwóch meczach eliminacji mistrzostw świata. Niestety w starciu z Holandią nie był w stanie wpisać się na listę strzelców, ale wszystko zmieniło się w meczu z Finlandią. 37-latek najpierw pięknym lobem pokonał bramkarza gości, a chwile po rozpoczęciu drugiej części spotkania zanotował asystę.

𝗟𝗘𝗪𝗔𝗡𝗗𝗢𝗪𝗦𝗞𝗜 𝗚𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗟! ⚽Pierwsze trafienie Polaka w tym sezonie - Barcelona prowadzi już 5:0! 🤯📺 Transmisja meczu w CANAL+ SPORT i w serwisie CANAL+: https://t.co/ObSwpSXkQI pic.twitter.com/TOb9ecAi5c— CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) September 14, 2025

Robert Lewandowski w wąskim gronie! Hiszpanie od razu się tym podzielili

Kapitan reprezentacji Polski w niedzielnym meczu z Valencią także nie załapał się do pierwszego składu, ale to nie przeszkodziło mu w zdobyciu dwóch bramek. 37-latek potrzebował zaledwie ośmiu minut, aby zanotować pierwszą bramkę w sezonie, a chwilę później dołożył drugie trafienie, które było równie ładnie, jak poprzednie.

Hiszpański dziennikarz Fran Martinez dotarł do niezwykłych informacji po dublecie Lewandowskiego. Polak dołączył do elitarnego grona zawodników, którzy zdobyli dwa trafienia w jednym meczu po ukończeniu 37. roku życia!

Wcześniej zrobili to: Ferenc Puskas, Jorge Molina, Alfredo Di Stefano, Cristhian Stuani, Larbi Ben Barek, Joaquin, Juan Costa Font, Juan Vazquez oraz Luis Marin Sabater.

Lewandowski stanie przed kolejną szansą na bramkę w Lidze Mistrzów. 18 września Barcelona zmierzy się z Newcastle United.