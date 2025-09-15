Liga Mistrzów: Niesamowita statystyka Roberta Lewandowskiego. Aż trudno w to uwierzyć!

Liga Mistrzów: Rusza nowy sezon!

We wtorek rozpoczyna się 71. edycja Pucharu Europy, a 34. w formule Ligi Mistrzów. Po raz drugi rozgrywki odbędą się w odświeżonym formacie – bez fazy grupowej i z udziałem 36 drużyn. Każdy zespół rozegra po osiem spotkań z rywalami wyłonionymi w losowaniu. Najlepsza ósemka awansuje bezpośrednio do 1/8 finału, a drużyny z miejsc 9–24 zagrają w barażach.

Losowanie wyjątkowo trudne okazało się dla broniącego tytułu Paris Saint-Germain. Paryżanie zmierzą się m.in. z Barceloną, Bayerem Leverkusen, Bayernem Monachium, Tottenhamem Hotspur, Athletic Bilbao, Sportingiem Lizbona i Newcastle United. Już na inaugurację PSG podejmie Atalantę Bergamo z Nicolą Zalewskim w składzie.

Sześciu Polaków w nowym sezonie Ligi Mistrzów

Najciekawsze mecze pierwszej kolejki to starcie Bayernu Monachium z Chelsea Londyn oraz Manchesteru City z Napoli. W Monachium dojdzie do rewanżu za finał z 2012 roku, w którym londyńczycy zwyciężyli po rzutach karnych. W Manchesterze kibice zobaczą drużynę City próbującą złapać rytm po słabszym początku sezonu i Napoli wzmocnione transferem Kevina De Bruyne. Pierwsze spotkania rozegrane zostaną we wtorek o 18.45 – PSV Eindhoven zmierzy się z Union Saint-Gilloise, a Athletic Bilbao podejmie Arsenal.

W obecnej edycji w kadrach drużyn znalazło się sześciu polskich piłkarzy: Robert Lewandowski (Barcelona), Wojciech Szczęsny (Barcelona), Nicola Zalewski (Atalanta), Mateusz Kochalski (Karabach Agdam), Dominik Sarapata (FC Kopenhaga) oraz Piotr Zieliński (Inter Mediolan).

Do Ligi Mistrzów dołączyło trzech debiutantów – Bodoe/Glimt, Kajrat Ałmaty i Pafos FC. Żaden z polskich klubów nie zagra w fazie zasadniczej – Lech Poznań odpadł w eliminacjach, podobnie jak wcześniej Raków Częstochowa, Jagiellonia Białystok i Legia Warszawa. Ostatni raz polski zespół wystąpił w Lidze Mistrzów w sezonie 2016/17.

Lewandowski trzecim najlepszym strzelców Ligi Mistrzów wszech czasów

Liczby Roberta Lewandowskiego w Lidze Mistrzów są imponujące. Polski napastnik jako trzeci w historii przekroczył liczbę 100 bramek w Champions League. Lewandowski ma już 105 goli, a przed nim są tylko Cristiano Ronaldo i Lionel Messi.

Najlepsi strzelcy w historii Ligi Mistrzów (gwiazdka - wciąż aktywni gracze):

Cristiano Ronaldo* 140 bramek Lionel Messi* 129 Robert Lewandowski* 105 Karim Benzema* 90 Raul Gonzalez 71 Thomas Mueller* 57 Ruud van Nistelrooy 56 Kylian Mbappe* 55 Thierry Henry 50 Erling Haaland* 49

