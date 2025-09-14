FC Barcelona - Valencia NA ŻYWO. Lewandowski już na boisku! Barca gromi rywala [Wynik LIVE]

FC Barcelona - Valencia 4:0 (1:0)

Bramki: Fermin (29', 56'), Raphinha (53', 66')

Kartki: Diakhaby

Barcelona: J. Garcia - Kounde, Eric Garcia, Cubarsi, Gerard Martin - Pedri, Casado, Fermin - Rashford (68', Olmo), Ferran (68', Lewandowski), Roony (46', Raphinha)

Valencia: Agirrezabala - Foulquier, Tarrega, Diakhaby (65', Thierry Correia), Copete, Gaya - Santamaria, Javi Guerra (57', Ugrinic), Diego Lopez (57', Rioja) - Danjuma (57', Ramazani), Hugo Duro

Na żywo FC Barcelona - Valencia 73' Teraz Olmo mógł oddać piłkę Lewandowskiemu, ale tego nie zrobił i pogubił się w dryblingu. 71' Pierwszy strzał Valencii w tym meczu! Rioja odnalazł się w polu karnym, ale nie mógł zaskoczyć Garcii. 70' Bezlitosna statystyka - 17-0 w strzałach dla Barcelony. 69' Lewandowski szybko się pokazał! Fantastycznie zagrał z pierwszej piłki do Raphinhi, ale ten zmarnował dogodną sytuację. 68' Lewandowski już na boisku! Wszedł za Ferrana, a Olmo zmienił Rashforda. 66' GOOOOOOL! Raphinha kapitalnie odnalazł się w polu karnym i w drobnym zamieszaniu dopadł do piłki i strzelił mocno i płasko z woleja! 66' Robert Lewandowski już za chwilę pojawi się na boisku! 65' Jeszcze jedna zmiana w Valencii - wracający po blisko roku bez gry Thierry Correia za Diakhaby'ego. 62' Rashford znów w groźnej sytuacji, choć sędziowie i tak odgwizdali spalonego. 61' Robert Lewandowski ruszył na rozgrzewkę! 57' Trener Valencii reaguje zmianami. Ramazani za Danjumę, Ugrinic za Guerrę i Rioja za Lopeza. 56' Fermin bez krycia odwrócił się z piłką w stronę bramki i huknął z lewej nogi zza pola karnego, a bramkarz nie zdążył z interwencją! 56' GOOOOOOOOOOOOOL! ALE STRZAŁ FERMINA LOPEZA! 53' GOOOOOL! Ależ pogubiła się obrona Valencii po przecinającym pole karne dośrodkowaniu Rashforda i to Raphinha wpakował piłkę z najbliższej odległości do siatki! 53' Ferran znów nieskutecznie! Sam wypracował sobie sytuację w polu karnym po świetnym podaniu od Fermina, ale z trudnej pozycji strzelił w bramkarza Valencii. 51' Pedri trochę ucierpiał, ale już wrócił do gry. 48' Ale pudło Ferrana! Rashford kapitalnie dograł do Fermina, a ten odnalazł jeszcze wolnego Ferrana w polu karnym, jednak ten z kilku metrów trafił jedynie w słupek! 46' Valencia rozpoczęła 2. połowę! Valencia też już na murawie, czas wznowić grę! W przerwie Raphinha wchodzi za Roony'ego. Barcelona już na murawie, czeka na rywali. Będzie za to inna zmiana - wejdzie Raphinha, który przejmie opaskę kapitana od Pedriego. Piłkarze jeszcze nie wrócili na murawę, a Lewandowski już siedzi na ławce - na razie nie szykuje się do wejścia. 45+2' Koniec 1. połowy! Barcelona zasłużenie prowadzi, choć tylko 1:0. 45+1' Żółta kartka dla członka sztabu Valencii. 45+1' Fatalna strata Erica na własnej połowie, ale Duro chyba pospieszył się z dograniem w pole karne i Cubarsi kapitalnie przeciął tę piłkę. 44' Akcję bramkową Barcelony trudno obejrzeć tylko raz: 𝗞𝗔𝗣𝗜𝗧𝗔𝗟𝗡𝗔 𝗔𝗞𝗖𝗝𝗔 𝗕𝗔𝗥𝗖𝗬! 🌟🌟



Cubarsi - Ferran - Fermin, tu wszystko zagrało idealnie! ⚽



📺 Transmisja meczu Barcelona - Valencia w CANAL+ SPORT i w serwisie CANAL+: https://t.co/ObSwpSXkQI pic.twitter.com/F29m77ndkY — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) September 14, 2025 42' Ferran miał sporo miejsca przed polem karnym, ale huknął nad poprzeczką. 39' Casado uderzył z dystansu, ale piłka po głowie obrońcy przeleciała nad poprzeczką. 38' Rashford imponuje dzisiaj dynamiką, ale tym razem został zatrzymany w ostatniej chwili w polu karnym. 33' Fermin dalej jest aktywny, ale tym razem sfaulował w ataku. 29' Fermin był najbardziej aktywnym piłkarzem Barcelony i znakomicie wykorzystał kapitalne podanie z pierwszej piłki od Ferrana Torresa! 29' GOOOOOL! Fermin Lopez wyprowadza Barcelonę na prowadzenie! 26' Tak blisko gola było po rzucie rożnym Barcy z 5. minuty: SO close 🤏#LaLigaHighlights pic.twitter.com/45mWKqrw8a — FC Barcelona (@FCBarcelona) September 14, 2025 23' Valencia ma ogromne problemy z utrzymaniem się przy piłce, Barcelonie brakuje z kolei finalizacji. 19' Roony ładnie rozegrał piłkę do Ferrana, ale ten nie zdołał złożyć się do strzału z powietrza. 17' Pierwsza lepsza akcja Valencii, ale Eric wyjaśnił sytuację w polu karnym. 16' Barca w 15 pierwszych minutach oddała aż 7 strzałów! 15' Świetny przechwyt Barcy na połowie rywali, ale strzał Fermina z ostrego kąta nie mógł zaskoczyć Agirrezabali. 14' Świetna akcja Roony'ego zakończona strzałem zza pola karnego! Agirrezabala był jednak na posterunku. 13' Ryzykowna gra Barcelony na własnej połowie, ale świetnie udało się wyjść spod mocnego pressingu. 10' Ale zmarnował to Ferran Torres! Fermin kapitalnie dograł mu w pole karne, ale napastnik Barcelony szukał wcinki nad bramkarzem i przeniósł piłkę nad poprzeczką! 8' Piękna, dynamiczna akcja Rashforda w pole karne, ale nie odnalazł podaniem żadnego z kolegów. 7' Roony pierwszy raz miał trochę więcej miejsca i oddał mocny strzał z dystansu, ale został zablokowany. 5' Blisko gola! Kounde zamykał rzut rożny, ale bramkarz Valencii instynktownie odbił piłkę lecącą w bramkę z kilku metrów! 4' Świetna prostopadła piłka do Ferrana, ale jego dogranie w pole karne zostało zblokowane na rzut rożny. 3' Barca szybko przedostała się z własnej połowy w pole karne Valencii, ale Rashford z ostrego kąta uderzył obok bramki. 3' Spokojny początek meczu, pierwsza udana pułapka ofsajdowa Barcelony. 1' Barcelona rozpoczęła mecz! Przed meczem jeszcze minuta ciszy poświęcona tym socios, którzy nie doczekali startu sezonu - jako że to pierwszy domowy mecz Barcelony w tych rozgrywkach. Kilka tysięcy kibiców zgromadzonych na Estadi Johan Cruyff odśpiewało hymn Barcy, a za chwilę pierwszy gwizdek sędziego! Obie drużyny już na murawie! 20:50 Piłkarze są już po rozgrzewce, za 10 minut pierwszy gwizdek! 20:40 Z kolei Valencia zagra dziś w systemie 5-3-2: 🦇⚽️ OUR STARTING XI 🆚 @FCBarcelona #BarçaValencia pic.twitter.com/CsfpBACjdb — Valencia CF (@valenciacf_en) September 14, 2025 20:30 W pierwszym składzie Barcelony jest dziś m.in. niespełna 20-letni Roony Bardghji: Roony is starting the match! 👏 pic.twitter.com/NIlfJAiy4M — FC Barcelona (@FCBarcelona) September 14, 2025 19:50 Poznaliśmy składy na mecz. Lewandowski i Szczęsny znów tylko na ławce, a w pierwszym składzie Barcy brakuje nie tylko Yamala, lecz także Raphinhi. 𝐋𝐈𝐍𝐄 𝐔𝐏 🔵🔴#BarçaValencia pic.twitter.com/lL2wXWjS9b — FC Barcelona (@FCBarcelona) September 14, 2025 Witamy w relacji na żywo z meczu FC Barcelona - Valencia w 4. kolejce tego sezonu La Liga! Początek spotkania na Estadi Johan Cruyff zaplanowano na godzinę 21:00.

FC Barcelona i Valencia zagrają w 4. kolejce La Liga 2025/2026. Dla Barcy miał to być pierwszy mecz na nowo otwartym stadionie Camp Nou, ale prace remontowe się przedłużają i klub musiał zorganizować się na kameralnym obiekcie Estadi Johan Cruyff. Może on pomieścić jedynie 6000 widzów i na co dzień służy rezerwom Barcelony. W niedzielę (14 września) będzie jednak areną zmagań dwóch uznanych hiszpańskich marek, choć Valencia nie jest już tą świetną drużyną z pierwszej dekady XXI wieku i zmaga się ze sporymi problemami. W trzech pierwszych kolejkach zdobyła 4 punkty i o kolejne może być jej dzisiaj naprawdę trudno.

FC Barcelona - Valencia na żywo. Relacja live z meczu La Liga w niedzielę 14.09.2025

Barcelona wraca do gry po przerwie reprezentacyjnej i niespodziewanym remisie na wyjeździe z Rayo Vallecano (1:1). Sporym osłabieniem z Valencią będzie absencja kontuzjowanego Lamine'a Yamala. Polscy kibice liczą na to, że po raz pierwszy w tym sezonie w wyjściowej "11" Barcy znajdzie się Robert Lewandowski. Należy jednak pamiętać, że już w czwartek mistrzowie Hiszpanii rozpoczną zmagania w Lidze Mistrzów UEFA i Hansi Flick z pewnością myśli też o najbliższym wyjazdowym starciu z Newcastle. Być może będzie to szansa także dla Wojciecha Szczęsnego, który pełni na razie rolę zmiennika Joana Garcii. Bliskość ważnego meczu w LM albo sam wyjazd do Anglii może być momentem, w którym otrzyma szansę od trenera. Około godziny 19:30 powinniśmy poznać składy Barcelony i Valencii przed meczem zaplanowanym na 21.