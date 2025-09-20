Raków Częstochowa, pogrążony w strefie spadkowej, musiał pokonać Legię, by odwrócić złą passę.

Z decyzją sędziego Jarosława Przybyła nie zgadzali się gracze Legii

Podyktowany karny pozwolił Rakowowi na wyrównanie. Czy decyzja sędziego była słuszna?

Trener Marek Papszun po ostatniej porażce z Górnikiem zapowiadał, że Raków nie ma wyjścia i musi wygrać z Legią. Wicemistrz Polski przegrał bowiem cztery z sześciu meczów w lidze i wylądował w strefie spadkowej. Jednak mimo falstartu częstochowian trener Edward Iordanescu uczulał swoich podopiecznych przed wicemistrzem Polski.

Edward Iordanescu o Rakowie Częstochowa. Zaskakujące słowa trenera Legii

Edward Iordanescu: Każdy mecz dla Legii jest jak finał

- Raków przechodzi trudny moment - tłumaczył trener Legii przed spotkaniem w Częstochowie. - Jestem pewien, że mają siłę, aby wrócić do gry. Dlatego musimy być bardzo ostrożni w tym meczu. Musimy podejść do niego z bardzo silną mentalnością. Każdy mecz w lidze powinien być finałem. Jeśli chcemy zdobyć tytuł, czeka nas wiele finałów - dodawał opiekun gości.

Fatalne wieści dla Barcelony! Będzie jej jeszcze trudniej, kolejny cios od władz ligi

Petar Stojanović z debiutanckim golem dla Legii

Legia w pierwszej połowie sprawiała lepsze wrażenie. Jej ataki przyniosły powodzenie w końcówce, gdy gola strzelił Petar Stojanović. Wcześniej to właśnie on trafił w słupek. To była jego premierowa bramka w Ekstraklasie. Jednak warszawski zespół nie zdołał utrzymać prowadzenia.

Robert Lewandowski pobił kolejny rekord. Tak przeszedł do historii Barcelony. Imponujące

Zoran Arsenić odepchnął gwiazdę Legii?

W końcówce doszło do wielkiej kontrowersji. Na polu karnym o piłkę walczyli Stojanović i Zoran Arsenić. Słoweniec padł na murawę, ale też dotknął piłkę ręką. Po chwili sędzia Jarosław Przybył został wezwany do monitora i oglądał sytuację za pośrednictwem systemu VAR. Po obejrzeniu powtórki podyktował rzut karny dla Rakowa. Jednak arbiter nie dopatrzył się faulu na zawodniku stołecznej drużyny.

Jan Urban wypowiedział się na temat wiary. Tak traktuje chodzenie do kościoła, mówi o tym wprost

Ivi Lopez trafił, Arkadiusz Malarz z czerwoną kartką

Z jego decyzją nie zgadzał się m.in. Arkadiusz Malarz, trener bramkarzy, który został ukarany czerwoną kartką. Stojanović także miał odmienne zdanie. Uważał, że w spornej sytuacji był odepchnięty przez kapitana Rakowa. Jedenastkę pewnie wykorzystał Ivi Lopez, a bramkarz Kacper Tobiasz nie wyczuł jego zamiarów. Dla Hiszpana to pierwszy gol w tym w sezonie w lidze.

Trener lidera Ekstraklasy wskazał najlepszą drużynę w Polsce. Zaskakujący wybór przed hitem

Kamil Kosowski: Wynik sprawiedliwy, ale co do karnego...

- Wynik sprawiedliwy, ale co do karnego mamy swoje wątpliwości - podsumował Kamil Kosowski, który komentował spotkanie w Canal+ Sport.

Raków Częstochowa - Legia Warszawa 1:1

Bramki:

0:1 Petar Stojanović 41. min, 1:1 Ivi Lopez 45 (karny)

Sędziował: Jarosław Przybył. Widzów: 5500

Żółte kartki:

Svarnas - Szymański, Stojanović, Kapuadi

Trener Lecha Poznań nie owija w bawełnę. Wskazuje na ogromny problem. Padła jasna deklaracja

Raków: Kacper Trelowski - Bogdan Racovitan, Zoran Arsenić, Stratos Svarnas - Fran Tudor, Peter Barath, Marko Bulat (77, Oskar Repka), Jonatan Braut Brunes (77, Lamine Diaby-Fadiga), Ivi Lopez (62, Michael Ameyaw), Jean Carlos Silva (55, Adriano Amorim) - Imad Rondić (62, Patryk Makuch)

Legia: Kacper Tobiasz - Paweł Wszołek, Kamil Piątkowski, Steve Kapuadi, Ruben Vinagre - Petar Stojanović (75, Wahan Biczachczjan), Damian Szymański, Bartosz Kapustka, Juergen Elitim, Ermal Krasniqi (66, Noah Weishaupt) - Mileta Rajović (87, Antonio Colak)

Adrian Siemieniec pod wielkim wrażeniem lidera. Wskazuje fenomen Wisły Płock, ale stawia sprawę jasno

Kontrowersja! 👀Ivi Lopez wykorzystuje rzut karny i mamy remis, ale czy decyzja sędziego była słuszna? ⚽📺 Mecz trwa w CANAL+ SPORT3 i w serwisie CANAL+: https://t.co/54KRMEj7C2 pic.twitter.com/61rRoAX09Z— CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) September 20, 2025