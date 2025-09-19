Edward Iordanescu o Rakowie Częstochowa. Zaskakujące słowa trenera Legii

Przed nami ligowy hit: Legia Warszawa zmierzy się z Rakowem Częstochowa, który mimo kryzysu pozostaje groźnym rywalem.

Trener Legii, Edward Iordanescu, przestrzega przed lekceważeniem wicemistrza Polski, podkreślając jego siłę mentalną i fantastycznego trenera.

Mimo trudnej sytuacji Rakowa, Iordanescu traktuje nadchodzące spotkanie jak "finał". Dowiedz się, dlaczego Legia musi być maksymalnie skoncentrowana!

W 9. kolejce PKO BP Ekstraklasy dojdzie do hitu. Legia Warszawa zagra na wyjeździe z Rakowem Częstochowa. Sytuacja wicemistrzów Polski jest jednak dramatyczna. Zespół, który miał walczyć o tytuł, po czterech porażkach w sześciu meczach znajduje się w strefie spadkowej. Mimo to, trener "Wojskowych", Edward Iordanescu, podchodzi do rywala z ogromnym respektem.

Edward Iordanescu: Musimy zrozumieć, że Raków to Raków

Rumuński szkoleniowiec podkreślił, że obecna pozycja Rakowa w tabeli jest myląca i nie można na niej opierać swojej taktyki. Jego zdaniem częstochowianie to wciąż niezwykle solidny zespół.

- Musimy podejść do meczu z odpowiednim nastawieniem - powiedział trener Legii, cytowany przez klubowe media. - Musimy zrozumieć, że Raków to Raków. Nie wyglądają najlepiej, ale nie możemy się na tym opierać. Musimy polegać na sobie i na tym, co możemy osiągnąć. Myślę, że odrobiliśmy pracę domową - dodał.

Trener Legii: Raków to bardzo solidna drużyna

Iordanescu nie szczędził komplementów pod adresem rywali, wskazując na ich największe atuty, które nie zniknęły mimo słabych wyników.

- Raków to bardzo solidna drużyna - wyznał Iordanescu. - Zawsze taka była. Bardzo silna mentalność, bardzo intensywna gra, pragmatyczna w wielu momentach. Mają fantastycznego trenera - tłumaczył.

Legia musi być bardzo ostrożna z Rakowem

Trener Legii jest przekonany, że Raków wkrótce wróci na właściwe tory. Dlatego jego zespół musi być maksymalnie skoncentrowany i potraktować to spotkanie z najwyższą powagą.

- Raków przechodzi trudny moment. Jestem pewien, że mają siłę, aby wrócić do gry. Dlatego musimy być bardzo ostrożni w tym meczu. Musimy podejść do niego z bardzo silną mentalnością - zaapelował Iordanescu.

Każdy mecz dla Legii jest jak finał

Na koniec szkoleniowiec postawił sprawę jasno. Jeśli Legia myśli o mistrzostwie, to nie może pozwolić sobie na stratę punktów, a każdy kolejny mecz ma rangę tego ostatecznego.

- Każdy mecz w lidze powinien być finałem. Jeśli chcemy zdobyć tytuł, czeka nas wiele finałów - zakończył Iordanescu.

