Młody pomocnik, który ma za sobą występy w Lidze Mistrzów, chce odbudować formę w Ekstraklasie po zahamowaniu kariery.

Czy Urbański udowodni swoją wartość w hitowym meczu z Rakowem Częstochowa i poprowadzi Legię do sukcesów?

Sprawdź, jak nowy nabytek Legii zamierza podbić polskie boiska i czy powrót do Ekstraklasy będzie dla niego trampoliną do wielkiej kariery.

Nowy nabytek Legii Warszawa ma za sobą już pierwsze minuty w nowym zespole, ale prawdziwy test jego umiejętności i formy nadejdzie 20 września. Stołeczny klub zmierzy się w ligowym hicie z Rakowem Częstochowa, a występ w takim spotkaniu może być dla Urbańskiego idealną okazją, by udowodnić swoją wartość.

Kamil Grosicki zabrał głos po zwolnieniu trenera Pogoni. "Ta decyzja boli, to nasza porażka"

Gwiezdny czas w kadrze, a potem zjazd

Przed rokiem Kacper Urbański przebojem wdarł się do reprezentacji Polski, z którą zagrał na EURO. Później z zespołem Bologny pokazał się w Lidze Mistrzów. Tygodnik "Piłka Nożna" wybrał go Odkryciem Roku. Jednak kolejne miesiące nie były już tak owocne, a jego kariera mocno wyhamowała. Najpierw było wypożyczenie do Monzy, a ostatnio zdecydował się wrócić do Polski, gdzie w barwach warszawskiego klubu chce się odbudować.

Jego powrót do PKO BP Ekstraklasy wzbudził spore emocje i jest szeroko komentowany.

- Jest to superruch dla Legii - oceniał niedawno Mateusz Borek w "Kanale Sportowym". - Jednak zastanowiłbym się nad wyborem samego zawodnika. Ile było takich historii, że ktoś po kilku latach wrócił do Polski, zagrał sezon i znów poszedł za granicę za dużą kasę? Wystartował do tej wielkiej kariery z wysokiego C. Tak naprawdę, maj i czerwiec tamtego roku, to jest gwiezdny czas - analizował ekspert.

Polska pnie się w górę rankingu FIFA. Na szczycie doszło do trzęsienia ziemi!

Kacper Urbański: Chcę zrobić maksa w Legii

Utalentowany pomocnik ma już za sobą debiut w barwach Legii. Pojawił się na boisku w końcówce wygranego 4:1 meczu z Radomiakiem Radom, zmieniając Damiana Szymańskiego. Jak sam ocenił swój pierwszy występ?

- Powiem szczerze, że te minuty minęły mi szybko - powiedział Kacper Urbański w rozmowie z Canal+ Sport. - Jestem zadowolony z debiutu, bo wygraliśmy. Wszyscy jesteśmy zadowoleni, szkoda straconej bramki. Teraz się nie zatrzymujemy i jedziemy dalej. Chcę zrobić maksa w meczach ligowych i Lidze Konferencji. To jest dla mnie ważne - podkreślił z determinacją.

Raków Częstochowa w głębokim kryzysie. „To kamyczek do mojego ogródka”

Powrót do wielkiej kariery przez występy w Legii

Występy w Legii są dla niego ogromną szansą, aby ponownie wskoczyć na wysokie obroty i wrócić do drużyny narodowej. Wyzwaniem będzie nie tylko walka o mistrzostwo Polski, ale także możliwość pokazania się w europejskich pucharach. Czy powrót do Ekstraklasy będzie dla niego trampoliną do wielkiej kariery, o której tak marzył, gdy jako nastolatek wyjeżdżał do Włoch? Czas pokaże, ale sam zawodnik jest pełen optymizmu.

- Czuję się bardzo dobrze - zapewniał Urbański. - Trenowałem w okresie przygotowawczym. To nie było tak, że siedziałem w domu. Czuję, że wracam do rytmu meczowego i treningowego z drużyną. Czuję, że będzie to szło do przodu - wyjawił pomocnik warszawskiego klubu, dając jasny sygnał, że jest gotowy na nadchodzące wyzwania.

Wielki powrót Roberta Lewandowskiego do Ligi Mistrzów? Newcastle na celowniku, te liczby robią wrażenie