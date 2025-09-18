Pogoń Szczecin rozstała się z trenerem Robertem Kolendowiczem.

Kapitan Kamil Grosicki emocjonalnie dziękuje trenerowi, biorąc współodpowiedzialność za porażkę drużyny.

"Grosik" wspomina początki współpracy i podkreśla, że Kolendowicz był dla niego nie tylko trenerem, ale i przyjacielem.

Przeczytaj cały wpis Kamila Grosickiego i dowiedz się, co jeszcze powiedział o byłym szkoleniowcu.

W Pogoni Szczecin nastał czas zmian. Po serii niezadowalających wyników i zajmowaniu dopiero 9. miejsca w tabeli PKO BP Ekstraklasy, właściciel klubu Alex Haditaghi podjął radykalną decyzję. Z funkcją pierwszego trenera "Portowców" pożegnał się Robert Kolendowicz.

Na te doniesienia zareagował lider i kapitan zespołu, Kamil Grosicki. Reprezentant Polski za pośrednictwem mediów społecznościowych opublikował emocjonalny wpis, w którym w pięknych słowach podziękował szkoleniowcowi za wspólną pracę i wsparcie, jakiego od niego doznał. Skrzydłowy nie ukrywa, że zwolnienie trenera jest dla niego bolesne i bierze za nie współodpowiedzialność.

Kolejna część rozprawy Lewandowski-Kucharski. Wielki nieobecny, ważny powód

Kamil Grosicki: Wiedziałem, że mogę ci zaufać

"Grosik" do swojego wpisu na Instagramie dołączył serię wspólnych zdjęć z trenerem, dokumentujących ich współpracę w Szczecinie. Podkreślił w nim, jak ważną rolę odegrał w jego karierze Robert Kolendowicz od samego powrotu do Polski.

"Ciężko żegna się osoby, które odegrały tak ważną rolę w mojej piłkarskiej drodze. Ta decyzja boli, bo to nie tylko porażka trenera, ale też nasza, całej drużyny" - zaczął swój wpis kapitan Pogoni.

Polska pnie się w górę rankingu FIFA. Na szczycie doszło do trzęsienia ziemi!

Wzruszające słowa kapitana Pogoni: "Dziękuję, Trenerze"

"Robert, dziękuję Ci za wszystko. Pamiętam, jak 4 lata temu to właśnie z Tobą odbyłem pierwszą rozmowę i pierwszy indywidualny trening, kiedy byłeś asystentem trenera Runjaica. Od początku wiedziałem, że mogę Ci zaufać" - wspomina Grosicki.

W dalszej części wpisu skrzydłowy podkreślił ich bliską relację, która wykraczała poza boisko. "Byłeś dla mnie nie tylko trenerem, ale przede wszystkim przyjacielem. Masz ogromny charakter i zasady, które zawsze podziwiałem. Wierzę, że to dopiero początek Twojej trenerskiej drogi i że osiągniesz jeszcze wiele. Trzymam kciuki i życzę Ci samych sukcesów. Dziękuję, Trenerze" - zakończył.

Dominika Grosicka jest jak BOGINI. To ona nakręca gwiazdę Pogoni Szczecin

Robert Kolendowicz - człowiek związany z Pogonią

Robert Kolendowicz to postać znana kibicom w Szczecinie. Jako piłkarz reprezentował barwy "Portowców" w latach 2010-2013. Po zakończeniu kariery piłkarskiej rozpoczął pracę w klubowej akademii, a następnie dołączył do sztabu pierwszego zespołu. Stanowisko pierwszego trenera objął po odejściu Jensa Gustafssona. Pod wodzą Kolendowicza zespół awansował do finału Pucharu Polski w 2025, w którym przegrał z Legią Warszawa.

Wielki powrót Roberta Lewandowskiego do Ligi Mistrzów? Newcastle na celowniku, te liczby robią wrażenie