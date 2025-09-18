Najnowszy ranking FIFA przyniósł zmiany na szczycie i dla reprezentacji Polski po udanych eliminacjach.

Polska awansowała na 36. miejsce, a Hiszpania zdetronizowała Argentynę, zostając nowym liderem rankingu.

Sprawdź, jak wypadli rywale Polski w eliminacjach do Mistrzostw Świata i jakie inne drużyny zanotowały znaczące awanse lub spadki.

Dobre występy w eliminacjach do mistrzostw świata 2026 przyniosły wymierne korzyści. Reprezentacja Polski poprawiła swoją pozycję w najnowszym rankingu Międzynarodowej Federacji Piłki Nożnej (FIFA). Po remisie z wyżej notowaną Holandią (1:1) i zwycięstwie nad Finlandią (3:1), na konto naszej kadry wpadło blisko 15 punktów.

Choć zysk punktowy jest zauważalny, pozwolił on na awans zaledwie o jedno "oczko" – z 37. na 36. miejsce. To jednak pozytywny sygnał, pokazujący, że drużyna zmierza w dobrym kierunku.

Nowy lider rankingu FIFA! Hiszpania zdetronizowała Argentynę

Znacznie ciekawsze przetasowania miały miejsce w ścisłej czołówce zestawienia. Nowym liderem została reprezentacja Hiszpanii, która wykorzystała potknięcie Argentyny. Mistrzowie świata po jednym zremisowanym spotkaniu spadli aż na trzecią pozycję. Wyprzedziła ich nie tylko "La Furia Roja", ale również Francja, która jest teraz wiceliderem.

Warto odnotować również awans Portugalii, która przeskoczyła Brazylię i zajmuje obecnie piątą lokatę. Spory spadek zanotowali natomiast Niemcy. Porażka ze Słowacją kosztowała naszych zachodnich sąsiadów utratę aż trzech pozycji, co spowodowało ich wypadnięcie z pierwszej dziesiątki rankingu. Obecnie plasują się na 12. miejscu.

Jak wypadli rywale Polaków w eliminacjach MŚ?

Sprawdziliśmy również, jak w najnowszym notowaniu poradzili sobie nasi grupowi rywale w walce o mundial. Holandia, z którą niedawno zremisowaliśmy, utrzymała swoją wysoką, siódmą pozycję. Z kolei Finlandia, pokonana przez Biało-Czerwonych, spadła o dwa miejsca i jest teraz 71.

Pozostali przeciwnicy wciąż plasują się daleko za Polską. Litwa zajmuje 145. lokatę (spadek o dwa miejsca), a Malta awansowała o dwie pozycje i jest obecnie 166. siłą na świecie.

