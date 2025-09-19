Przed hitem Ekstraklasy trener Jagiellonii, Adrian Siemieniec, chwali lidera, Wisłę Płock, za "bezbłędną" grę.

Siemieniec podziwia skuteczność i taktykę "Nafciarzy", podkreślając ich dominację w meczach domowych.

Mimo trudnego wyzwania, Jagiellonia jedzie do Płocka z jasnym celem – zdobyciem trzech punktów.

Już w najbliższej kolejce czeka nas prawdziwy szlagier. W hicie 9. rundy gier PKO BP Ekstraklasy rewelacyjny beniaminek i obecny lider tabeli, Wisła Płock, podejmie na własnym stadionie zajmującą piątą lokatę Jagiellonię Białystok. Trener gości, Adrian Siemieniec, z ogromnym uznaniem wypowiedział się na temat najbliższego rywala.

Trener Jagiellonii komplementuje Wisłę Płock. "Są bezbłędni"

Adrian Siemieniec podkreślił, że pozycja Wisły Płock w tabeli nie jest dziełem przypadku. Jego zdaniem "Nafciarze" prezentują niezwykle dojrzały i skuteczny futbol, co czyni ich niezwykle groźnym przeciwnikiem.

- Bilans Wisły jest imponujący i nie da się przejść obojętnie obok tego - przyznał otwarcie trener Jagiellonii, cytowany przez klubowe media. - To nie były przypadkowe wygrane. „Nafciarze” rzadko tracą gole. Potrafią stworzyć zagrożenie pod bramką rywala. Grają mądrze, są nieprzewidywalni. Skupiają się na tym, aby być skutecznymi w swoich działaniach. Każdy ich mecz ma osobną strategię i plan - analizował Siemieniec.

Szkoleniowiec zwrócił uwagę na znakomitą postawę płocczan w meczach domowych, gdzie do tej pory są niemal nieomylni. To właśnie ta pewność siebie, zdaniem trenera, jest jednym z kluczy do ich sukcesu.

Trudne wyzwanie, ale cel jest jeden. "Jedziemy po trzy punkty"

Mimo wszystkich komplementów skierowanych w stronę lidera, Adrian Siemieniec zapewnił, że jego drużyna nie jedzie do Płocka jedynie po to, by być tłem dla rywala. Jagiellonia ma swoje ambicje i zamierza walczyć o pełną pulę, choć trener zdaje sobie sprawę z ogromu wyzwania.

- Wisła udowodniła, że jest w stanie wygrać trudne mecze u siebie - wyjawił Siemieniec. - Bije od niej pewność siebie, są w zasadzie bezbłędni, dlatego czeka nas trudne spotkanie. Chcemy poprawić się względem siebie na tle groźnego rywala i dążyć do strzelania goli. Wiśle ciężko będzie strzelić gola w Płocku. Mimo tego jedziemy po trzy punkty - zapowiedział szkoleniowiec białostoczan.

Adrian Siemieniec: Nadchodzące mecze będą dużymi wyzwaniami

Na zakończenie trener Siemieniec dodał, że zarówno ten, jak i kolejne mecze, będą dla jego zespołu wielkimi sprawdzianami.

- Zarówno starcie na ich stadionie, jak i kolejne nadchodzące, będą dużymi wyzwaniami. Musimy zrobić wszystko, aby się dobrze przygotować - podsumował szkoleniowiec Jagiellonii.

