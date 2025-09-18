Raków Częstochowa, pogrążony w strefie spadkowej, staje przed arcyważnym meczem z Legią, który ma odmienić ich fatalną passę.

Nadzieje wiązane są z Ivi Lopezem, który ma doskonałe statystyki w meczach z Legią, oraz kapitanem Zoranem Arseniciem, bronionym przez trenera Papszuna.

Czy hiszpański gwiazdor przełamie strzelecką niemoc i poprowadzi Raków do zwycięstwa, wyciągając zespół z kryzysu?

Nadzieja w hiszpańskiej gwieździe. Lopez ma patent na Legię?

Szkoleniowiec Marek Papszun liczy na to, że Ivi Lopez będzie napędzał ataki wicemistrza Polski i dołoży cegiełkę do zwycięstwa. Raków Częstochowa miał się bić o mistrzostwo, a zamiast tego przegrał cztery mecze i jest w grupie spadkowej.

- To dla nas bardzo trudny moment, bo zwycięstwo z Górnikiem było nam potrzebne - tłumaczył Papszun po przegranej. - Musimy się dźwignąć, wygrać z Legią. Nie ma wyjścia – dodał trener częstochowian.

Hiszpan w meczu z Górnikiem po raz drugi w tym sezonie wyszedł w pierwszym składzie. To był jednak pierwszy raz, gdy rozegrał całe spotkanie. Raków wypadł katastrofalnie, bo oddał tylko jeden celny strzał. Czujność bramkarza zabrzan sprawdził właśnie Lopez, który jednak wciąż jeszcze w tej edycji w lidze nie zdobył bramki. Czy przełamie się w hicie z Legią Warszawa? Szczególnie, że pomocnik Rakowa dobrze czuje się w rywalizacji z warszawskim klubem. Jego dorobek to cztery bramki i cztery asysty.

Jesus Imaz zawróci bieg Wisły? Legenda Jagiellonii szykuje się na lidera z Płocka

Marek Papszun bronił kapitana. "Zoran Arsenić jest niesprawiedliwie oceniany"

Jednak nie tylko Hiszpan jest ważny w talii Rakowa. Ostatnio Papszun bronił Zorana Arsenicia, choć ten zawinił bowiem przy stracie bramki. Trener wyliczał atuty chorwackiego kapitana.

- Myślę, że Zoran jest niesprawiedliwie oceniany, jeśli chodzi o jego postawę - przekonywał Papszun. - Wiem z czego to wynika: z błędów. To był błąd bramkowy i nie możemy tego zamieść pod dywan. Globalnie on gra dobrze. Jest prawdziwym liderem tego zespołu. Robi bardzo dużo, aby go współintegrować i budować. Wkłada duży wysiłek jako kapitan. Na pewno nie jest tak, że w jakiś sposób jego postawa wpływa na to, że przegrywamy. Chciałbym, żeby nie popełniał błędów, ale akurat w tym meczu był po prostu zamieszany w tę bramkę. To jest oczywiście właściwie jedna taka sytuacja, która później rzutuje na ocenie całego spotkania - wyjaśniał.

Kacper Urbański taki ma plan na Legię. Nowa gwiazda odpali już z Rakowem?

Jaki jest plan na Legię? Trener Rakowa ma jedną odpowiedź

Papszun mówił o trudnym momencie, w którym znalazła się ekipa Medalików. Jaki zatem będzie plan na Legię?

- Pomysł będzie ten sam, co zawsze - wyznał trener Rakowa. - Trzeba pracować. Trzeba włożyć więcej wysiłku, my jako sztab i zawodnicy. Jak są cztery porażki w sześciu meczach, to znaczy, że jest go za mało i trzeba więcej. To jest ten pomysł, który musimy wcielić w życie. Trzeba zastanowić się, co w tej pierwszej połowie się zadziało, że graliśmy na tak niskim poziomie - zaznaczył Papszun.

Kamil Grosicki zabrał głos po zwolnieniu trenera Pogoni. "Ta decyzja boli, to nasza porażka"