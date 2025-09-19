Trener Lecha Poznań, Niels Frederiksen, otwarcie wskazuje na kluczowy problem drużyny przed meczem z Termalicą.

Główną bolączką "Kolejorza" jest zbyt duża liczba traconych bramek, będąca konsekwencją ofensywnego stylu gry.

Duński szkoleniowiec zapowiada zmiany i deklaruje, że zespół musi zacząć grać "mądrzej".

Przed nami 9. kolejka PKO BP Ekstraklasy. W sobotę Lech Poznań zmierzy się na wyjeździe z beniaminkiem, Termaliką Nieciecza. "Kolejorz" po domowej porażce 1:2 z Zagłębiem Lubin będzie chciał za wszelką cenę wrócić na zwycięską ścieżkę.

Adrian Siemieniec pod wielkim wrażeniem lidera. Wskazuje fenomen Wisły Płock, ale stawia sprawę jasno

Trener Lecha wskazuje na defensywę. "Tracimy za dużo goli"

Duński szkoleniowiec bez ogródek przyznał, co jest obecnie największym problemem jego zespołu. Jego zdaniem, Lech traci zdecydowanie zbyt wiele bramek, co jest ceną za ofensywny styl gry.

- Tracimy zbyt wiele goli - powiedział wprost trener Niels Frederiksen, cytowany przez PAP. - Może nie jest to jakaś ekstremalna liczba. Jest ich zdecydowanie za dużo. Gramy często na dużym ryzyku, atakując pole karne rywala i to jest też może konsekwencja naszego stylu gry. To nie jest też kwestia jakości poszczególnych piłkarzy, ale gry zespołowej. W tym elemencie musimy się poprawić - zaznaczył.

Jesus Imaz zawróci bieg Wisły? Legenda Jagiellonii szykuje się na lidera z Płocka

Lech nie broni wystarczająco dobrze

Frederiksen tłumaczył, że posiadanie w składzie wielu graczy o inklinacjach ofensywnych ma swoje plusy, ale wiąże się też z poważnymi konsekwencjami w grze obronnej. Duńczyk nie chce jednak rezygnować z filozofii dominacji na boisku. Kluczem ma być coś innego.

- Mając bardziej ofensywnych zawodników lepiej wyglądamy w momentach, gdy posiadamy piłkę. Kontrolujemy wówczas grę, stwarzamy więcej okazji. Ale czasami koszt tego jest duży, bowiem nie bronimy wystarczająco dobrze - analizował trener "Kolejorza".

Trener lidera Ekstraklasy wskazał najlepszą drużynę w Polsce. Zaskakujący wybór przed hitem

Niels Frederiksen: Musimy zagrać mądrzej

Jaka jest więc recepta na poprawę gry?

- Zawsze chcemy dominować w meczu i mieć nad nim kontrolę. Nie chcę mówić, że zagramy bardziej ofensywnie, ale musimy zagrać przede wszystkim mądrzej - zadeklarował Niels Frederiksen.

Kacper Urbański taki ma plan na Legię. Nowa gwiazda odpali już z Rakowem?