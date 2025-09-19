Trener lidera Ekstraklasy wskazał najlepszą drużynę w Polsce. Zaskakujący wybór przed hitem

Trener lidera Ekstraklasy, Mariusz Misiura, przed meczem z Jagiellonią Białystok, określił rywala mianem "najlepszej drużyny w Polsce".

Mimo wielkiego szacunku dla przeciwnika, szkoleniowiec Wisły Płock zapowiada walkę o zwycięstwo i ma plan na mecz.

Czy "Nafciarze" pokonają Jagiellonię i utrzymają pozycję lidera?

Przed nami szlagier 9. kolejki. Rewelacyjny beniaminek i aktualny lider tabeli, Wisła Płock, podejmie na własnym stadionie piątą siłę ligi, Jagiellonię Białystok. Trener gospodarzy, Mariusz Misiura w niezwykle pochlebnych słowach wypowiedział się na temat najbliższego przeciwnika.

Misiura pod wielkim wrażeniem Jagiellonii. "Najlepsza drużyna w Polsce"

Trener lidera PKO BP Ekstraklasy nie ma wątpliwości, że jego zespół czeka w najbliższy weekend najtrudniejsze z możliwych wyzwań. Jego zdaniem, to właśnie Jagiellonia jest obecnie zespołem, który prezentuje najwyższą jakość w kraju, co udowadnia zarówno w lidze, jak i w europejskich pucharach.

- Patrząc na to, jak Jagiellonia gra w piłkę, jak dobrze się prezentuje w europejskich pucharach, jak spisuje się w polskiej lidze, od chwili gdy zaczął ją prowadzić trener Adrian Siemieniec, to jest najlepszą obecnie polską drużyną - powiedział bez wahania trener Mariusz Misiura, cytowany przez PAP. - Przed nami zatem niesamowite wyzwanie. Jesteśmy bowiem świadomi, jakie środowisko stworzyliśmy w ciągu tych 14-15 miesięcy, gdy jesteśmy razem. Gramy dziś z drużynami, które w ostatnim czasie zdobywały tytuły mistrza Polski. Mamy nadzieję, siłę i wiarę, że możemy te drużyny pokonać - dodał.

Jagiellonia będzie dużym wyzwaniem dla Wisły

Mimo ogromnego szacunku dla klasy rywala, trener Misiura wierzy w siłę swojego zespołu. Zwrócił uwagę na ofensywny potencjał "Dumy Podlasia", ale jednocześnie zapewnił, że "Nafciarze" mają gotowy plan na to spotkanie i nie zamierzają rezygnować ze swoich marzeń.

- Świetni piłkarze z Jesusem Imazem i Afimico Pululu sprawiają, że ofensywa Jagiellonii będzie dla nas dużym wyzwaniem - przyznał Misiura. - Mamy swój pomysł na to spotkanie, realizujemy go od kilku dni na treningach. Choć nie jesteśmy faworytem, to wierzę, że wyjdziemy z tego pojedynku zwycięsko.

Respekt jest, ale cel się nie zmienia. "Chcemy pokonać rywala"

Na koniec szkoleniowiec Wisły Płock postawił sprawę jasno. Jego drużyna, grając przed własną publicznością, ma tylko jeden cel.

- Na pewno białostoczanie przyjadą do nas po punkty, ale my też mamy swoje plany i marzenia. Chcemy pokonać rywala - zadeklarował trener Misiura, cytowany przez PAP.

