Taki napastnik to skarb! Po raz kolejny Mikael Ishak (32 l.) pokazał, że jest bezcenny dla Lecha. To właśnie jego dublet przesądził o wyjazdowej wygranej 2:0 z Termaliką Nieciecza w 9. kolejce PKO BP Ekstraklasy. W ten sposób zapisał się w historii mistrza Polski, bo strzelił swoje gole numer 100 i 101 w barwach klubu z Wielkopolski.

To było ważne spotkanie dla poznańskiego klubu, który chciał się zrehabilitować za potknięcie z poprzedniej kolejki, gdy niespodziewanie przegrał u siebie z Zagłębiem. Tym razem obyło się bez wpadki, a o dobry wynik zadbał niezawodny Ishak, który śrubuje strzeleckie rekordy w Kolejorzu.

Dublet na wagę historii. Tak Ishak pobił rekord

Szwed w starciu z Termaliką dwa razy zaskoczył obronę beniaminka. Pierwszy cios zadał w końcówce pierwszej połowy. To trafienie było dla niego wyjątkowe. Strzelił bowiem gola numer 100 w historii występów w poznańskiej drużynie.

Jednak było mu mało i zaraz po przerwie przypieczętował zwycięstwo. Uśpił czujność obrony Termaliki i będąc przed bramkarzem nie dał mu żadnych szans na skuteczną interwencję. W tym sezonie Ishak zdobył już we wszystkich rozgrywkach 11 bramek, z czego pięć z nich w Ekstraklasie. Jego dorobek w polskiej lidze to 78 goli.

Duma, wdzięczność i specjalna koszulka. Emocjonalna reakcja Ishaka

- Jestem bardzo szczęśliwy i dumny, gdy widzę tę setkę - powiedział Ishak w Canal+ Sport. - To szaleństwo. Jestem ogromnie wdzięczny, że mogę grać dla tego klubu, dla tych kibiców. Cieszę się, że doceniają moją pracę. Trzy punkty, czyste konto: to był naprawdę dobry dzień dla nas - podsumował Szwed, który zaprezentował specjalną koszulkę z okazji zdobycia setnego gola dla Kolejorza.

Trener Lecha nie krył zadowolenia. Frederiksen wskazał kluczowy element

Trener Lecha był zadowolony z wygranej podopiecznych. Duński szkoleniowiec, podobnie jak Ishak, zwrócił uwagę na to, że poznański zespół zagrał na zero z tyłu, z czym ostatnio miał duży problem.

- Cieszy nas to, że odpowiednio zareagowaliśmy na ostatnią porażkę, że udało nam się podnieść - powiedział trener Niels Frederiksen, cytowany przez klubowe media. - Nie było to łatwe zwycięstwo, ale w pełni zasłużone. Cieszy nas także czyste konto. Trochę minęło od tego, jak nie straciliśmy gola - dodał szkoleniowiec mistrza Polski.

