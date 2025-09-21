Mikael Ishak przeszedł do historii Lecha Poznań, zdobywając setnego gola dla klubu.

Szwedzki napastnik zapewnił Lechowi zwycięstwo 2:0 nad Termalicą Nieciecza, strzelając dwie bramki.

Jego jubileuszowe trafienie i kolejne przypieczętowały ważną wygraną Lecha.

Jakie emocje towarzyszyły Ishakowi po tym wyjątkowym osiągnięciu? Przeczytaj cały artykuł, aby poznać jego wypowiedź!

To było ważne spotkanie dla poznańskiego klubu, który chciał się zrehabilitować za potknięcie z poprzedniej kolejki, gdy niespodziewanie przegrał u siebie z Zagłębiem. Tym razem obyło się bez wpadki, a o dobry wynik zadbał niezawodny Ishak, który śrubuje strzeleckie rekordy w Kolejorzu.

Dublet na wagę historii. Tak Ishak pobił rekord

Szwed w starciu z Termaliką dwa razy zaskoczył obronę beniaminka. Pierwszy cios zadał w końcówce pierwszej połowy. To trafienie było dla niego wyjątkowe. Strzelił bowiem gola numer 100 w historii występów w poznańskiej drużynie.

Jednak było mu mało i zaraz po przerwie przypieczętował zwycięstwo. Uśpił czujność obrony Termaliki i będąc przed bramkarzem nie dał mu żadnych szans na skuteczną interwencję. W tym sezonie Ishak zdobył już we wszystkich rozgrywkach 11 bramek, z czego pięć z nich w Ekstraklasie. Jego dorobek w polskiej lidze to 78 goli.

Duma, wdzięczność i specjalna koszulka. Emocjonalna reakcja Ishaka

- Jestem bardzo szczęśliwy i dumny, gdy widzę tę setkę - powiedział Ishak w Canal+ Sport. - To szaleństwo. Jestem ogromnie wdzięczny, że mogę grać dla tego klubu, dla tych kibiców. Cieszę się, że doceniają moją pracę. Trzy punkty, czyste konto: to był naprawdę dobry dzień dla nas - podsumował Szwed, który zaprezentował specjalną koszulkę z okazji zdobycia setnego gola dla Kolejorza.

Trener Lecha nie krył zadowolenia. Frederiksen wskazał kluczowy element

Trener Lecha był zadowolony z wygranej podopiecznych. Duński szkoleniowiec, podobnie jak Ishak, zwrócił uwagę na to, że poznański zespół zagrał na zero z tyłu, z czym ostatnio miał duży problem.

- Cieszy nas to, że odpowiednio zareagowaliśmy na ostatnią porażkę, że udało nam się podnieść - powiedział trener Niels Frederiksen, cytowany przez klubowe media. - Nie było to łatwe zwycięstwo, ale w pełni zasłużone. Cieszy nas także czyste konto. Trochę minęło od tego, jak nie straciliśmy gola - dodał szkoleniowiec mistrza Polski.

Tęsknisz za Ekstraklasą? Te kluby kiedyś walczyły o mistrzostwo, ale już NIE ISTNIEJĄ [QUIZ] Pytanie 1 z 10 Dwukrotny (1998 i 1999) zdobywca Pucharu Polski, klub związany z Ryszardem F. ps. "Fryzjer" to: Groclin Grodzisk Amica Wronki Aluminium Konin Następne pytanie