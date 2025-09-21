Mecz PKO BP Ekstraklasy między Rakowem a Legią zakończył się remisem 1:1, a wszystko za sprawą jednej decyzji sędziego.

Emocje po hitowym starciu Rakowa Częstochowa z Legią Warszawa w 9. kolejce PKO BP Ekstraklasy jeszcze długo nie opadną, a wszystko za sprawą jednej, kluczowej decyzji sędziego. W doliczonym czasie pierwszej połowy w polu karnym Legii doszło do starcia Zorana Arsenicia z Petarem Stojanoviciem. Obrońca stołecznego klubu po kontakcie z rywalem stracił równowagę i upadł na murawę, a gdy jeszcze był w wyskoku, to piłka trafiła go w rękę.

Jarosław Przybył źle zinterpretował sytuację?

Sędzia Jarosław Przybył nie dopatrzył się przewinienia. Sytuacja zmieniła się, gdy arbiter otrzymał sygnał od sędziów odpowiedzialnych za system VAR i został wezwany do monitora. Po analizie powtórek wrócił uznał, że Zoran Arsenić nie faulował rywala, ale jednocześnie podyktował rzut karny dla Rakowa z powodu zagrania piłki ręką przez Stojanovicia. "Jedenastkę" na gola zamienił Ivi Lopez, doprowadzając do wyrównania.

Edward Iordanescu nie rozumiał decyzji sędziego

Decyzja arbitra spotkała się z falą krytyki i niezrozumienia. Po meczu wprost odniósł się do niej trener Legii, Edward Iordanescu, który nie potrafił znaleźć logicznego wytłumaczenia dla decyzji sędziego.

– Jeden zawodnik skacze, nie jest nogami na ziemi. Wtedy można go dotknąć jednym palcem i on traci pozycję. Oglądałem tę sytuację 20 razy i starałem się znaleźć wytłumaczenie, dlaczego tak to się potoczyło. Nie rozumiem tego. Ten moment miał znaczenie dla przebiegu spotkania – podkreślił szkoleniowiec Legii.

Rafał Rostkowski uważa, że Przybył wypaczył wynik meczu

Jeszcze surowiej sytuację ocenił były sędzia Rafał Rostkowski. W analizie na portalu TVP Sport nie miał wątpliwości, że doszło do wypaczenia wyniku spotkania.

– Niestety, wynik spotkania został przez sędziów wypaczony. Decyzja o podyktowaniu rzutu karnego dla Rakowa była ewidentnie błędna. (...) nie można było uznać kontaktu piłki z ręką Stojanovicia za przewinienie, skoro do tego kontaktu doszło wyraźnie w wyniku aktywności piłkarza Rakowa. Błąd jest bulwersujący nie tylko dlatego, że wypaczył przebieg i wynik hitu Ekstraklasy, ale również dlatego, że sędziowie w tej sytuacji jakby kompletnie zapomnieli o sensie "Przepisów gry" i jakby jednocześnie zapomnieli o duchu gry – ocenił ekspert.

