Wielkie nadzieje i jeszcze większe oczekiwania – tak w skrócie można opisać nastroje w Warszawie po dołączeniu do zespołu nowego obrońcy. Kamil Piątkowski, który ma za sobą dopiero dwa występy w barwach "Wojskowych", już zdążył pokazać się z dobrej strony. Władze klubu i kibice liczą, że reprezentant Polski stanie się prawdziwą podporą defensywy i zapewni spokój w obronie. Jego pierwszym wielkim testem będzie starcie z ofensywnie usposobionymi gwiazdami Jagiellonii.

Edward Iordanescu o rzucie karnym z Rakowem. Trener Legii tak widzi tę sytuację

Michał Żewłakow: Kamil Piątkowski jest świadomy swoich atutów i ograniczeń

Kulisy transferu zdradził dyrektor sportowy Legii Warszawa, Michał Żewłakow. W programie Liga+ Extra przyznał, że sprowadzenie obrońcy kosztowało klub 1,5 mln euro.

- W Legii od pierwszego dnia trzeba mieć odpowiednią mentalność - powiedział Michał Żewłakow, cytowany przez serwis Legia.net. - On to doskonale rozumie. To zawodnik świadomy zarówno swoich atutów, jak i ograniczeń. Nie udaje, że potrafi wszystko. Skupia się na tym, co naprawdę wychodzi mu najlepiej, minimalizując ryzyko błędów - tłumaczył dyrektor sportowy stołecznego klubu.

Ekspert sędziowski wprost o karnym dla Rakowa. Jarosław Przybył wypaczył wynik meczu?

Obrońca Legii jest dojrzały i świadomy

Postawa na boisku to jedno, ale byłemu kapitanowi reprezentacji Polski zaimponowało również to, jak Piątkowski podchodzi do kwestii przygotowania fizycznego i dbania o własne zdrowie. Jak się okazuje, obrońca sam poprosił sztab szkoleniowy o chwilę wytchnienia.

- Co cieszy jeszcze bardziej, to jego dojrzałość i samoświadomość - opowiadał Żewłakow. - W tygodniu sam poprosił trenera o zmniejszenie obciążeń treningowych. Mimo że fizycznie czuł się dobrze, wiedział, że dla zachowania świeżości potrzebuje chwili oddechu - dodał.

Potężna kontrowersja w hicie Ekstraklasy. Sędzia Jarosław Przybył szczegółowo tłumaczy decyzję

Piątkowski odpowiedzialnie dba o formę

Reakcja trenera Edwarda Iordanescu była natychmiastowa. Prośba zawodnika została uwzględniona, co pokazuje, że w klubie panuje atmosfera wzajemnego zaufania.

- Pokazał, że piłkarz potrafi słuchać własnego organizmu i odpowiedzialnie dbać o formę. To sygnał, że mamy do czynienia z graczem, który myśli długofalowo i potrafi zarządzać sobą na najwyższym poziomie - zakończył Żewłakow.

Michal Gasparik o pretensjach, energii i atutach lidera Ekstraklasy. Trener Górnika Zabrze powiedział to wprost

Nie przegap!

Legia - Jagiellonia

środa, godz. 21

Canal+ Sport3

6. kolejka, PKO BP Ekstraklasa

Legia Warszawa wiąże duże nadzieje z nowym nabytkiem, Kamilem Piątkowskim, który ma wzmocnić defensywę.

Dyrektor sportowy Michał Żewłakow ujawnił kulisy transferu i podkreślił dojrzałość oraz świadomość obrońcy.

Czy Piątkowski, pomimo krótkiego stażu, zdoła powstrzymać gwiazdy Jagiellonii w nadchodzącym meczu?

QUIZ: Ile wiesz o Legii Warszawa? Pytanie 1 z 10 Zacznijmy od podstaw. W którym roku powstała Legia Warszawa? 1911 1916 1921 1922 Następne pytanie