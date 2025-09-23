Michał Żewłakow zdradza kulisy transferu Kamila Piątkowskiego. "Nie udaje, że potrafi wszystko"

Kamil Piątkowski (25 l.) ma być nowym liderem obrony Legii Warszawa. Dyrektor sportowy, Michał Żewłakow, jest pod wrażeniem nie tylko umiejętności, ale przede wszystkim dojrzałości nowego nabytku. Ostatnio opowiedział o kulisach transferu reprezentanta Polski. Wyznał też o nietypowej prośbie piłkarza do trenera Edwarda Iordanescu.

Wielkie nadzieje i jeszcze większe oczekiwania – tak w skrócie można opisać nastroje w Warszawie po dołączeniu do zespołu nowego obrońcy. Kamil Piątkowski, który ma za sobą dopiero dwa występy w barwach "Wojskowych", już zdążył pokazać się z dobrej strony. Władze klubu i kibice liczą, że reprezentant Polski stanie się prawdziwą podporą defensywy i zapewni spokój w obronie. Jego pierwszym wielkim testem będzie starcie z ofensywnie usposobionymi gwiazdami Jagiellonii. 

Michał Żewłakow: Kamil Piątkowski jest świadomy swoich atutów i ograniczeń

Kulisy transferu zdradził dyrektor sportowy Legii WarszawaMichał Żewłakow. W programie Liga+ Extra przyznał, że sprowadzenie obrońcy kosztowało klub 1,5 mln euro. 

- W Legii od pierwszego dnia trzeba mieć odpowiednią mentalność - powiedział Michał Żewłakow, cytowany przez serwis Legia.net. - On to doskonale rozumie. To zawodnik świadomy zarówno swoich atutów, jak i ograniczeń. Nie udaje, że potrafi wszystko. Skupia się na tym, co naprawdę wychodzi mu najlepiej, minimalizując ryzyko błędów - tłumaczył dyrektor sportowy stołecznego klubu.

Obrońca Legii jest dojrzały i świadomy

Postawa na boisku to jedno, ale byłemu kapitanowi reprezentacji Polski zaimponowało również to, jak Piątkowski podchodzi do kwestii przygotowania fizycznego i dbania o własne zdrowie. Jak się okazuje, obrońca sam poprosił sztab szkoleniowy o chwilę wytchnienia.

- Co cieszy jeszcze bardziej, to jego dojrzałość i samoświadomość - opowiadał Żewłakow. - W tygodniu sam poprosił trenera o zmniejszenie obciążeń treningowych. Mimo że fizycznie czuł się dobrze, wiedział, że dla zachowania świeżości potrzebuje chwili oddechu - dodał.

Piątkowski odpowiedzialnie dba o formę

Reakcja trenera Edwarda Iordanescu była natychmiastowa. Prośba zawodnika została uwzględniona, co pokazuje, że w klubie panuje atmosfera wzajemnego zaufania.

- Pokazał, że piłkarz potrafi słuchać własnego organizmu i odpowiedzialnie dbać o formę. To sygnał, że mamy do czynienia z graczem, który myśli długofalowo i potrafi zarządzać sobą na najwyższym poziomie - zakończył Żewłakow. 

