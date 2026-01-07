FC Barcelona - Athletic: Alarm przed meczem w Superpucharze! Kontuzja gwiazdora Barcy

FC Barcelona zagra w środę, 7 stycznia, w półfinale Superpucharu Hiszpanii.

Przed meczem z Athletikiem Bilbao kontuzji doznał Marc-Andre ter Stegen.

W jego miejsce awaryjnie powołano trzeciego bramkarza.

Niemiec wrócił już do Hiszpanii i nie pomoże drużynie w Arabii Saudyjskiej.

Marc-Andre ter Stegen znów ma kłopoty zdrowotne. Niemiecki bramkarz niedawno wznowił treningi z drużyną Barcelony po przerwie spowodowanej kontuzją kręgosłupa, a teraz wrócił do Hiszpanii na badania i nie wystąpi w turnieju o Superpuchar w Arabii Saudyjskiej. Doświadczony golkiper doznał kontuzji podczas przygotowań zespołu na obozie treningowym w Dżuddzie.

Na razie nie są znane szczegóły tego urazu. Kataloński klub potwierdził jednak, że ter Stegena zastąpi bramkarz rezerw Diego Kochen, który ma dolecieć w środę. Dołączy do podstawowego bramkarza Joana Garcii oraz Wojciecha Szczęsnego jako trzeci golkiper.

Ter Stegen, będący przez lata mocnym punktem Barcelony, a obecnie jej kapitanem, wrócił do pełni sił pod koniec poprzedniego sezonu, ale latem znowu nabawił się urazu. Konieczna okazała się operacja, po której wznowił kilka tygodni temu treningi, a także wrócił do gry.

Kontrakt Niemca obowiązuje do 2028 roku. Ma nikłe szanse na regularną grę, a drugi z rzędu stracony sezon może uniemożliwić mu powrót do drużyny narodowej i występ w tegorocznym mundialu. Kontuzja może pokrzyżować jego plany o wypożyczeniu w zimowym okienku - mówiło się m.in. o Gironie.

Barcelona Roberta Lewandowskiego i Wojciecha Szczęsnego zagra w środę w pierwszym półfinale Superpucharu Hiszpanii. Dzień później spotkają się madryckie kluby - Real i Atletico. Zwycięzcy zmierzą się o trofeum w niedzielnym finale (11 stycznia).