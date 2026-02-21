Mecz Osasuna - Real Madryt to sobotnie spotkanie w 25. kolejce hiszpańskiej LaLiga.

Królewscy bronią fotelu lidera, na który wskoczyli po ostatniej porażce Barcelony.

Sprawdź, gdzie oglądać mecz Osasuna - Real Madryt i o której początek spotkania.

Osasuna - Real Madryt: SKŁADY

Mecz Osasuna - Real Madryt zacznie się w sobotę o godzinie 18.30. Znamy już składy. Trener Realu Álvaro Arbeloa nie może liczyć na kontuzjowanych Deana Huijsena, Édera Militão, Jude'a Bellinghama i Rodrygo. Poniżej składy:

Osasuna: Sergio Herrera - Rosier, Catena, Herrando, Javi Galán - Torró, Moncayola, Aimar - Víctor Muñoz, García - Budimir.

Real Madryt: Courtois - Carvajal, Alaba, Asencio, Carreras - Tchouaméni, Valverde, Camavinga, Güler - Vinicius, Mbappé.

Osasuna - Real Madryt: Królewscy odskoczą Barcelonie?

Mecz Osasuna - Real Madryt zapowiada się bardzo ciekawie. Gospodarze zajmują 10. miejsce w tabeli LaLiga, w której nie przegrali pięciu ostatnich meczów (3 zwycięstwa, 2 remisy). Real po kolejnej wpadce Barcelony (1:2 z Gironą) wskoczył na fotel lidera, wyprzedzając Katalończyków o 2 punkty. Barca swój kolejny mecz rozegra w niedzielę przeciwko Levante.

- Osasuna od dwóch miesięcy nie przegrała na swoim stadionie. To zespół, który jest w świetnej formie i wszyscy wiemy, jak trudny zawsze jest El Sadar dla Realu Madryt. Sam tego doświadczyłem. Myślę, że wygrałem tam tylko raz z wielu wizyt w Pampelunie - przyznał ze śmiechem Alvaro Arbeloa, trener Realu. - Dlatego doskonale zdajemy sobie sprawę, jak ciężka bitwa nas czeka i z poziomu rywala, ze świetnej pracy, jaką wykonuje ich trener. Przygotujemy się najlepiej jak potrafimy, wiedząc, że trzy punkty są niezwykle ważne - dodał Arbeloa.

Osasuna - Real Madryt Gdzie oglądać mecz NA ŻYWO?

Mecz Osasuna - Real Madryt w hiszpańskiej LaLiga zostanie rozegrany w sobotę 21 lutego 2026. Początek meczu Osasuna - Real Madryt o godzinie 18:30. Transmisja TV z meczu Osasuna - Real Madryt na antenie Canal+ Sport oraz online na Canal+ ONLINE.

