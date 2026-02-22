FC Barcelona – Levante: Składy na mecz. Jest decyzja w sprawie Roberta Lewandowskiego!

FC Barcelona może wrócić na fotel lidera La Liga

„Duma Katalonii” w niedzielę, 22 lutego zmierzy się z Levante

W wyjściowym składzie Barcelony znalazł się Robert Lewandowski

W ostatnich tygodniach nad stolicą Katalonii zebrały się ciemne chmury, ale ten weekend może okazać się punktem zwrotnym. FC Barcelona staje przed ogromną szansą na przełamanie i powrót na sam szczyt ligowej tabeli. Warunek jest jeden: trzeba pokonać przedostatnie w tabeli Levante.

Lekki kryzys, który w ostatnim czasie dopadł Barcelonę (58 punktów na koncie), kosztował drużynę utratę bezpiecznej przewagi nad rywalami. Ekipa, w której barwach występują Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny, w poprzedniej kolejce uległa na wyjeździe Gironie 1:2. W efekcie została wyprzedzona przez rozpędzony Real Madryt.

Lewandowski w pierwszym składzie na Barcelona - Levante

Trener Hansi Flick robił wszystko, by odpowiednio przygotować zespół do tego starcia. Szkoleniowiec dał swoim zawodnikom dwa dni wolnego, licząc na odzyskanie świeżości i zresetowanie głów. Jak poinformowała agencja AFP, Flick ma również ogromną nadzieję, że będzie mógł w końcu liczyć na powrót po kontuzji dyrygenta środka pola – Pedriego, który zasiądzie na ławce rezerwowych.

Najważniejsza informacja napłynęła tuż przed pierwszym gwizdkiem: poznaliśmy już oficjalne składy na ten mecz. W wyjściowej jedenastce Barcelony znalazł się Robert Lewandowski. To właśnie na barkach polskiego napastnika będzie spoczywał ciężar zdobywania bramek i poprowadzenia zespołu do niezwykle ważnego zwycięstwa.

Skład Barcelony na mecz z Levante: Garcia – Kounde, Garcia, Martin, Cancelo – de Jong, Bernal, Olmo – Yamal, Lewandowski, Raphinha

Wtopa Realu Madryt w meczu z Osasuną

Los uśmiechnął się jednak do Katalończyków w ten weekend. W sobotę, 21 lutego, Real Madryt niespodziewanie uległ Osasunie 1:2. Ta wpadka głównych rywali sprawia, że "Duma Katalonii" ma otwartą drogę, by wykorzystać potknięcie i odzyskać fotel lidera La Liga.

Przeciwnik wydaje się do tego wręcz stworzony. W niedzielne popołudnie Barcelona podejmie na własnym terenie beniaminka z Walencji – Levante. Rywale zajmują obecnie 19. miejsce w tabeli, gromadząc zaledwie 18 punktów. Drużyna ta znajduje się w fatalnej dyspozycji, mając na koncie trzy porażki z rzędu. Coraz więcej wskazuje na to, że po zaledwie rocznym pobycie w elicie, Levante pożegna się z najwyższą klasą rozgrywkową.