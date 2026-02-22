FC Barcelona mierzy się z Levante w 25. kolejce hiszpańskiej LaLiga.

Robert Lewandowski zaczyna mecz w wyjściowym składzie.

Czy Barcelona wygra i wróci na fotel lidera LaLiga? Sprawdź, gdzie obejrzeć ten mecz!

FC Barcelona - Levante: SKŁADY. Lewandowski w pierwszym składzie!

Robert Lewandowski mecz FC Barcelona - Levante w 25. kolejce hiszpańskiej LaLiga zacznie w pierwszym składzie. Na ławce tym razem spotkanie zacznie Ferran Torres. Poniżej składy:

FC Barcelona: Joan García - Koundé, Eric Garcia, Martín, Cancelo - De Jong, Bernal - Lamine Yamal, Olmo, Raphinha - Lewandowski.

Levante: Ryan - Toljan, Dela, Matturro, Sanchez - Olasagasti, Rey - Garcia, Alvarez, Tunde - Romero.

FC Barcelona - Levante w LaLiga. Barca wróci na fotel lidera?

Mecz FC Barcelona - Levante w hiszpańskiej LaLiga zapowiada się bardzo ciekawie. Real Madryt wczoraj w bardzo słabym stylu przegrał 1:2 z Osasuną, więc przed Barcą otwiera się szansa na szybkie odzyskanie prowadzenia w tabeli. Do "Królewskich" Katalończycy tracą dwa punkty, więc wystarczy pokonać Levante, przedostatnią drużynę w stawce. Goście przegrali trzy ostatnie mecze. W tym sezonie LaLiga stracili już 41 goli, najwięcej z wszystkich drużyn.

Tyle, że Barcelona też ma swoje problemy. Podopieczni trenera Hansiego Flicka złapali wyraźną zadyszkę i przegrali dwa ostatnie mecze w stylu, który mocno zaniepokoił ich kibiców. Gwiazdy Barcy wyglądały na przemęczone w starciach z Atletico Madryt (0:4 w Pucharze Króla) i z Gironą (1:2 z lidze).

Robert Lewandowski kupił nową nieruchomość na Majorce. Wydał na nią fortunę! ZDJĘCIA

- To jest moment po dwóch porażkach i - bądźmy szczerzy - po niezbyt dobrych występach w dwóch ostatnich meczach. Myślę, że bardzo dobrze zrobiły nam dwa dni wolnego. Widać, że zawodnicy są teraz świeżsi, a to bardzo ważne - powiedział trener Hansi Flick. - Ostatecznie gramy teraz u siebie i wiemy, co musimy zrobić: musimy wygrać. Musimy zdobyć trzy punkty, bo chcemy odzyskać pewność siebie. To bardzo istotne, bo gdy przegrywasz i grasz słabo, naturalne jest, że pojawiają się wątpliwości - co do gry, co do różnych rzeczy. Uważam jednak, że rozmawialiśmy bardzo szczerze i otwarcie i to może być kluczowe na kolejne mecze - dodał Flick.

FC Barcelona - Levante Gdzie oglądać mecz NA ŻYWO?

Mecz FC Barcelona - Levante w hiszpańskiej LaLiga zostanie rozegrany w niedzielę 22 lutego 2026. Początek meczu FC Barcelona - Levante o godzinie 16.15. Transmisja TV z meczu FC Barcelona - Levante na antenie Eleven Sports 1 oraz online na Elevensports.pl, Canal+ ONLINE.

Sonda Kto wygra mecz: FC Barcelona czy Levante? FC Barcelona Levante Będzie remis