Co za wiadomości z Barcelony! Czy Wojciech Szczęsny to wie?!

Wojciech Szczęsny, po krótkiej "emeryturze", dołączył do FC Barcelony, by zastąpić kontuzjowanego Marca-Andre ter Stegena.

Ter Stegen wrócił do zdrowia, ale najnowsze doniesienia z Hiszpanii sugerują, że może opuścić klub, aby zwiększyć swoje szanse na występ na mundialu.

Czy odejście niemieckiego bramkarza otworzy Szczęsnemu drogę do regularnej gry w Barcelonie? Sprawdź, co dzieje się za kulisami!

FC Barcelona bramkarze: Joan Garcia, Wojciech Szczęsny, Marc-Andre ter Stegen

W Polsce w kontekście Barcelony interesujemy się przede wszystkim Robertem Lewandowskim i tym, czy po zakończeniu sezonu 2025/26 opuści on kataloński klub. FC Barcelona jednak ma znacznie więcej potencjalnych "transferowych problemów". Jak bumerang bowiem wraca sprawa Marca-Andre ter Stegena, czyli tego bramkarza, którego między słupkami Barcy w zeszłym sezonie zastępował Wojciech Szczęsny. Katalończycy ponoć od dłuższego czasu próbują się pozbyć Niemca, ale do tej pory to się nie udawało. Jednak pojawiły się nowe wiadomości, które mają także związek ze zbliżającym się mundialem, który odbędzie się w USA, Meksyku i Kanadzie. Marc-Andre ter Stegen bowiem najpewniej chciałby wystąpić w tym turnieju, ale na pewno trener niemieckiej kadry Julian Nagelsmann nie postawi na bramkarza, który nie gra w klubie.

Wojciech Szczęsny blisko wpadki na przedpremierowym pokazie swojego filmu. Wziął nogi za pas

Marc-Andre ter Stegen zmieni klub? "Pozytywnie ocenia opcję Girony"

Od bieżącego sezonu pierwszym bramkarzem FC Barcelona jest Joan Garcia. Drugim wyborem Hansiego Flicka był Wojciech Szczęsny. Ostatnio jednak - po powrocie do treningów ter Stegena - nie wiadomo, czy "Szczena" nadal jest numerem 2. Wkrótce może już nie być wątpliwości. Wiele wskazuje bowiem na to, niemiecki bramkarz wkrótce przejdzie do innego zespołu. Wszystko po to, by zagrać na mistrzostwach świata. Zainteresowanie ter Stegenem ma wykazywać Girona. O sprawie pisze dziennik "Marca".

Ter Stegen już nie wytrzymał! Wybuchnął nie patrząc na konsekwencje. Sytuacja zmusiła go do działania

Michel (trener Girony - red.), szukając bramkarza, który zwiększy głębię składu przed drugą częścią sezonu, wskazał Marca-Andra ter Stegena jako swój główny cel. Girona ma czynić postępy w negocjacjach dotyczących wypożyczenia do końca sezonu

-czytamy.

Barcelona wzięłaby na siebie większą część jego wynagrodzenia. Sam ter Stegen pozytywnie ocenia opcję Girony, ponieważ pozwoliłaby mu pozostać w Katalonii i regularnie grać, co zwiększyłoby jego szanse na wyjazd na mundial w 2026 roku

- dodaje autor tekstu. Odejście Niemca pewnie ucieszyłoby Wojciecha Szczęsnego. Straciłby bowiem silnego rywala do gry w bramce Barcy.

Galeria: Wojciech Szczęsny - premiera filmu o bramkarzu

Sonda Czy Wojciech Szczęsny wróci do gry w kadrze? Tak Nie ma szans!