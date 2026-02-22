Nowy bohater Legii Warszawa. Kim jest Rafał Adamski? Kariera jak z filmu

Legia Warszawa wygrała z Wisłą Płock 2:1, przerywając serię 12 meczów bez zwycięstwa w Ekstraklasie. Mecz odbył się 21 lutego 2026 roku.

Rafał Adamski, debiutant z Pogoni Grodzisk Mazowiecki, strzelił gola otwierającego wynik spotkania.

Kacper Chodyna zdobył zwycięską bramkę dla Legii, a Wisła Płock wyrównała wcześniej po golu Wiktora Nowaka.

Legia Warszawa - Wisła Płock. Rafał Adamski strzela gola w debiucie

W końcu! Legia Warszawa zakończyła swoją kompromitującą serię 12 meczów bez wygranej w Ekstraklasie. W czwartym ligowym meczu rozgrywanym w 2026 roku "Wojskowi" pokonali Wisłę Płock 2:1. Duża w tym zasługa zawodnika, który zadebiutował w klubie prowadzonym przez Marka Papszuna. Rafał Adamski na spotkaniu z "Nafciarzami" wybiegł w wyjściowym składzie w koszulce z numerem "9". 24-latek sprowadzony z Pogoni Grodzisk Mazowiecki rozegrał dobre zawody, a najważniejsze było to, że strzelił bramkę na 1:0. W 23. minucie meczu w pole karne rywali dośrodkował Ermal Krasniqi, a Rafał Leszczyński, bramkarz Wisły, odbił piłkę. W tym miejscu czyhał już Rafał Adamski, który z bliska wpakował piłkę do siatki. W drugiej połowie zawodnicy z Płocka wyrównali po znakomitym uderzeniu głową Wiktora Nowaka. Gdy wydawało się, że Legia już nie będzie w stanie strzelić gola, na boisku pojawił się Kacper Chodyna, który chwilę później kapitalnym strzałem z powietrza pokonał golkipera Płocczan.

Kim jest Rafał Adamski? Takie historie kochają kibice

W meczu Legia Warszawa - Wisła Płock w wyjściowej jedenastce znalazło się dwóch debiutantów - wspomniany Rafał Adamski i rumuński bramkarz Otto Hindrich. Obaj rozegrali bardzo dobry mecz. Kibiców szczególnie cieszy postawa nowego napastnika, bo przecież z obsadą tej pozycji były w Warszawie chyba największe problemy. Co ciekawe, Rafał Adamski zagrał z boku (w środku wystawiony był Mileta Rajović), ale często pojawiał się na pozycji klasycznej "9" i uzupełniał kolegę z ataku. Kim jest Rafał Adamski? Jego kariera jest jak z filmu! Do Legii przyszedł z Pogoni Grodzisk Mazowiecki, która jest rewelacją I ligi, a nowy gracz "Wojskowych" do niedawna był kluczowym graczem zespołu. W 20 meczach Pogoni na zapleczu Ekstraklasy zdobył 11 goli i zanotował 10 asyst! Mało kto wie, że napastnik w Ekstraklasie już grał, tyle że raczej z mizernym skutkiem. W barwach Zagłębia Lubin na najwyższym poziomie ligowym wystąpił w 27 meczach, w których strzelił zaledwie 2 gole. Wiele osób uznało, że dla Rafała Adamskiego Ekstraklasa to zbyt wysokie progi. Ten jednak kapitalną grą w I lidze pokazał, że warto dać mu szansę. Trafił do najbardziej utytułowanego klubu w Polsce i w debiucie strzelił bramkę. Takie historie kibice kochają.

