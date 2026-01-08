Szymon Marciniak pobije rekord świata?! Może się tak stać na mundialu! Niesamowite

Tyle spotkań brakuje Marciniakowi do rekordu MŚ

Dotychczasowym rekordzistą pozostaje Uzbek Rawszan Irmatow, który w trakcie trzech turniejów mistrzowskich poprowadził łącznie 11 meczów. Marciniak ma na koncie pięć spotkań A w CV, na razie, dwa mundiale. Ten nadchodzący będzie jednak inny niż dotychczasowe – po raz pierwszy wystąpi w nich aż 48 reprezentacji, a liczba rozegranych meczów wzrośnie do rekordowych 104 (od 1998 roku cały mundial rozgrywał się na dystansie 64 spotkań). To znacząco zwiększa zapotrzebowanie na doświadczonych sędziów i otwiera przed Polakiem realną drogę do historycznego osiągnięcia.

7 stycznia 2026 roku Marciniak skończył 45 lat. Jeszcze kilkanaście lat temu taki wiek oznaczałby konieczność zakończenia kariery międzynarodowej, jednak FIFA i UEFA zniosły sztywne limity wiekowe. Zrobiono to zarówno z obawy przed zarzutami o dyskryminację, jak i z rosnącej świadomości, że rezygnowanie z doświadczonych arbitrów w czasach niedoboru sędziów jest działaniem na szkodę futbolu.

Nie bez znaczenia jest także wsparcie ze strony słynnego Pierluigiego Colliny, obecnie szefa Komisji Sędziowskiej FIFA. Włoch od dawna zabiegał o to, aby Marciniak wystąpił na swoim trzecim mundialu.

Dziś za Marciniakiem w klasyfikacji liczby meczów "mundialowych" plasują się takie nazwiska jak Nestor Pitana, Joel Quiniou, Benito Archundia czy Jorge Larrionda. Polak ma przed sobą wyjątkową okazję, jakiej wcześniej nie miał żaden sędzia – rekordowy turniej może dać mu rekordowe miejsce w historii mistrzostw świata.

