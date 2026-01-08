- W hicie Serie A Inter Mediolan podejmie aktualnego mistrza Włoch, SSC Napoli, z Piotrem Zielińskim w składzie.
- Były reprezentant Polski, Piotr Czachowski, analizuje szanse Interu na mistrzostwo, wskazując na ich słabość w meczach z czołówką.
- Po raz kolejny Piotr Zieliński będzie miał szansę udowodnić swoją wartość w Interze.
- Czy Zieliński odegra się na byłej drużynie, a Inter umocni swoją pozycję lidera? Sprawdź, co dalej!
To będzie jedno z najważniejszych spotkań w tej części sezonu Serie A. Inter Mediolan, w którym gra Piotr Zieliński, podejmie na własnym stadionie jego byłą drużynę i aktualnego mistrza Włoch, SSC Napoli.
To, co zrobił Zieliński, wprawiło Włochów w osłupienie. Czachowski mówi o ciarkach na plecach [ROZMOWA SE]
Piotr Czachowski: Inter chce biec po tytuł
Były reprezentant Polski Piotr Czachowski podkreśla, że choć Inter jest faworytem do zdobycia mistrzostwa, to historia ostatnich spotkań z najmocniejszymi rywalami nie napawa optymizmem. To największy mankament drużyny z Mediolanu.
– Pamiętać należy, że ostatnie mecze Interu z drużynami z czołówki, to duży minus dla tej drużyny - analizuje Czachowski w rozmowie z naszym portalem. - Nie potrafią wygrywać z takimi przeciwnikami. To na pewno będzie ich bolało. Inter będzie bardzo mocno szukał motywacji, żeby powiedzieć sobie: to jest ten moment, to jest ten mecz, gdzie trzeba wziąć wszystko, by biec po Scudetto - ocenia.
Oskar Pietuszewski poszedł w jego ślady. Przemysław Kaźmierczak o głośnym transferze do Porto
Gwiazdor Napoli Rasmus Hojlund postrzela z Interem
Inter jest liderem Serie A i o cztery punkty wyprzedza AC Milan i Napoli, w którym najlepszym strzelcem jest duński napastnik Rasmus Hojlund.
– W Napoli w formie jest Rasmus Hojlundem - wylicza Czachowski. - Zapowiada się fascynujące spotkanie. Inter musi położyć wszystko na szalę, żeby pokonać mistrza Włoch – dodaje.
Jan Ziółkowski rozkręcił się w Romie! Paweł Golański o atutach kadrowicza
Inter mistrzem Włoch, Martinez król strzelców Serie A
Były kadrowicz nie ukrywa też, że od początku sezonu mocno wierzy w Inter.
– Inter jest faworytem w wyścigu po mistrzostwo - tłumaczy Czachowski. - Zresztą, prognozowałem, że to właśnie Inter sięgnie po tytuł, a Lautaro Martinez zdobędzie tytuł króla strzelców. Inter prowadzi w tabeli, a Argentyńczyk w klasyfikacji najlepszych strzelców Serie A – przypomina.
Oficjalnie: Oskar Pietuszewski został smokiem! Tak FC Porto skusiło młodzieżowego kadrowicza
Piotr Zieliński odrzuci sentymenty na bok
W 2024 roku Zieliński zdecydował się nie przedłużać umowy z Napoli, w którym spędził osiem lat.
– Zieliński odrzuci sentymenty na bok - ocenia Czachowski. - Jak ostatnio grali, to kibice Napoli go wygwizdali. Oni zawsze będą pamiętali to, co jest na końcu, a nie to, co "Zielek" zrobił dla drużyny przez tyle lat. Nie będzie taryfy ulgowej – stwierdza.
Marek Papszun podkręca tempo w Legii. Nowy trener dokręci śrubę?
To będzie dla gwiazda Interu motywacja, żeby utrzeć nosa Napoli
Polski pomocnik w hicie z Napoli będzie miał okazję udowodnić wartość i pokazać, że transfer do Interu był słuszną decyzją.
– Dla Zielińskiego to będzie dodatkowa motywacja, żeby utrzeć nosa byłym kolegom, że zrobił dobrze, idąc do Interu - przekonuje. - Po wielu perturbacjach wychodzi na prostą i pokazuje, że jest piłkarzem z charakterem i jajami. Ma wszystko w swoich nogach i głowie, żeby takie spotkanie rozstrzygnąć – podsumowuje Czachowski.
Błysk wahadłowych kadry. Matty Cash z asystą w Anglii, Przemysław Frankowski z golem we Francji