Marco Burch odchodzi z Legii Warszawa. Szwajcarski obrońca rozwiązał z klubem kontrakt za porozumieniem stron.

Trener Marek Papszun ma wyciągnąć z marazmu rozbity zespół. Na pierwszych zajęciach (na boisku) w Legii Warszawa, które miały miejsce 5 stycznia, miał do dyspozycji 28 zawodników. Pojawili się na nich dwaj gracze z rezerw: Samuel Kovacik i Jan Leszczyński. Wyszedł także Juergen Elitim, który był kontuzjowany. Nieobecny był Jean-Pierre Nsame, który leczy uraz. Za to Steve Kapuadi przebywa z Demokratyczną Republiką Konga na Pucharze Narodów Afryki.

Dla Marka Papszuna najważniejsza jest praca

- Praca, praca, praca - tłumaczył Papszun podczas prezentacji, gdy podpisywał kontrakt z Legią. - Musimy pracować dużo, mądrze. Wierzę, że jako klub będziemy wydajni i efektywni. To będzie ten klucz do sukcesu. Nie ma jednej recepty. Trzeba wykonać wiele działań i to na wielu polach. Wierzę w systemową pracę - tłumaczył.

Dwóch piłkarzy odeszło już z Legii

Nowy szkoleniowiec robi porządki w szatni. Z klubem rozstał się pomocnik Noah Weisshaupt. Legia skróciła jego wypożczenie z Freiburga. Niemiec będzie występował w Hannoverze. Odszedł także obrońca Marco Burch, który rozwiązał umowę za porozumieniem stron. Szwajcar wraca do ojczyzny. Został graczem Servette Genewa.

Stołeczny zespół 9 stycznia rozegra pierwszy sparing pod wodzą Papszuna. Rywalem będzie pierwszoligowa Pogoń Grodzisk Mazowiecki. Następnego dnia Legia wyjedzie na zgrupowanie do Hiszpanii, gdzie spędzi dwa tygodnie. W planach są cztery sparingi. Przeciwnikami będą: Puskas Akademia, Malmoe, Polissia Żytomierz, Sparta Praga.

