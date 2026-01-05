Legia Warszawa, po koszmarnym półroczu, walczy o utrzymanie w Ekstraklasie, a z tarapatów ma ją wyciągnać Marek Papszun.

Nowy trener, znany z twardej ręki, poprowadził dziś pierwszy trening, rozpoczynając misję odbudowy stołecznego klubu.

Papszun zapowiada ciężką pracę i powrót Legii na należne jej miejsce – czy jego metody przyniosą oczekiwane rezultaty?

Legia Warszawa miała w tym sezonie odzyskać mistrzostwo Polski, ale może o tym zapomnieć. Ma za sobą koszmarne półrocze. Odpadła z Pucharu Polski, z Ligi Konferencji, a w Ekstraklasie zajmuje dopiero 17. miejsce i w tym roku przed nią walka o uniknięcie spadku.

Teraz Legią dowodzi Marek Papszun, który przed świętami popisał umowę na 2,5 roku. Zbudował potęgę Rakowa Częstochowa, a teraz czeka go trudna misja w stolicy. Ostatnio przedstawił sztab, który pomagać będzie mu w pracy z ekipą z Łazienkowskiej.

Marek Papszun nie znosi leserów i dziadostwa

Legia do zajęć wróciła już 4 stycznia, ale dziś Papszun poprowadził pierwszy trening w klubowym ośrodku. Szkoleniowiec znany jest z twardej ręki i dyscypliny. Osoby, które z nim pracowały mówią, że nie lubi leserów i dziadostwa. Z klubem pożegnał się już Noah Weisshaupt. Legia skróciła jego wypożyczenie z Freiburga. Kto będzie następny?

- Zdaję sobie sprawę z odpowiedzialności - mówił Papszun podczas oficjalnej prezentacji w Legii. - Musimy zakasać rękawy i wziąć się do roboty. Ten klub i jego kibice zasługują na dużo więcej, co ostatnio widzieliśmy. Pierwszy cel to odbudowanie zaufania, a potem wejście na należyte miejsce - zapowiadał.

Zgrupowanie w Hiszpanii i pięć meczów kontrolnych Legii

Legia będzie trenowała w klubowym ośrodku, a 9 stycznia rozegra pierwszy sparing pod wodzą Papszuna. Rywalem będzie pierwszoligowa Pogoń Grodzisk Mazowiecki. Następnego dnia zespół wyjedzie na zgrupowanie do Hiszpanii, gdzie spędzi dwa tygodnie. Warszawski zespół w planach ma cztery sparingi. Rywalami będą: Puskas Akademia (12 stycznia), Malme (16 stycznia), Polissia Żytomierz (19 stycznia), Sparta Praga (22 stycznia).

