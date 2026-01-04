W ostatnim czasie polscy piłkarze w europejskich ligach prezentują świetną formę.

Matty Cash po powrocie do składu Aston Villi poprowadził swój zespół do zwycięstwa, notując asystę.

Przemysław Frankowski strzelił swoją pierwszą bramkę w tym sezonie, przyczyniając się do wygranej Rennes.

Jakie to ma znaczenie dla ich pozycji w reprezentacji Polski?

Matty Cash z asystą! 😎 Aston Villa prowadzi już 2:0 z Nottingham Forrest 💪

W tym sezonie Matty Cash prezentuje wysoką dyspozycję. Dlatego żałował, że musiał opuścić hit z Arsenalem. Pauzował za żółte karki. Bez niego Aston Villa Birmingham przegrała i zakończyła serię 11 meczów bez porażki, licząc wszystkie rozgrywki.

Matty Cash wrócił do składu i Aston Villa znów zwycięska

Wystarczyło, że polski obrońca wrócił do składu i jego zespół pokonał 3:1 Nottingham Forest, w którym to właśnie wypromował się nasz kadrowicz. Na początku drugiej połowy Cash zagrał do Joha McGinna, który to podanie zamienił na gola. Dorobek reprezentanta Polski w tej edycji Premier League to 19 występów, trzy gole i dwie asysty. Aston Villa zajmuje drugie miejsce w angielskiej lidze. Co ciekawe, ekipa z Birmingham wygrała 12. mecz z 13 gier! Trzeba przyznać, że to wyśmienita passa. To 12 triumfów miało miejsce z polskim kadrowiczem.

Przemysław Frankowski walną Lille z główki

Przemysław Frankowski także ma powody do zadowolenia, bo pomógł Rennes w wyjazdowej wygranej 2:0 z Lille. Wpływ na wynik rywalizacji miała sytuacja z początku, gdy zawodnik gospodarzy został ukarany czerwoną kartką. Na początku drugiej połowy Franek zachował się niczym skuteczny napastnik, bo uderzeniem piłki głową zaskoczył bramkarza.

Skrzydłowy Rennes na gola czekał blisko rok

To jego premierowy gol w tym sezonie w barwach francuskiego klubu. Wcześniej mógł się tylko pochwalić dwoma asystami. Po tym zwycięstwie Rennes plasuje się na szóstej pozycji. A Frankowski na bramkę czekał blisko rok. Poprzednio trafił jeszcze w barwach Lens. Czy to dobry prognostyk dla skrzydłowego reprezentacji Polski?

𝗙𝗥𝗔𝗡𝗞𝗢𝗪𝗦𝗞𝗜 𝗝𝗔𝗞 𝗥𝗔𝗦𝗢𝗪𝗬 𝗦𝗡𝗔𝗝𝗣𝗘𝗥! ⚽🎯Uciszył Stade Pierre-Mauroy! 🤫 To premierowe trafienie Polaka dla Stade Rennais! 💫