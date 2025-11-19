Robert Lewandowski czekał na to długimi miesiącami. Przełomowe wieści z Barcelony!

FC Barcelona od maja 2023 roku swoje mecze rozgrywa poza legendarnym Camp Nou. Remont obiektu znacząco się wydłużył, a kolejne opóźnienia w terminie powrotu "Blaugrany" na własny stadion stały się źródłem kpin wśród wielu kibiców, także tych Barcelony. Wygląda jednak na to, że cała saga dobiega końca.

Kuriozalna prośba Barcelony. Lewandowski usłyszał, by... przestał strzelać

Lewandowski czekał ponad 3 lata. Liga Mistrzów wraca na Camp Nou!

Dokładnie 28 maja 2023 r. odbył się ostatni mecz Barcelony na Camp Nou (3:0 z Mallorcą). Okres rozłąki dobiegnie końca w sobotę, 22 listopada 2025, gdy "Duma Katalonii" podejmie na swoim obiekcie Athletic Bilbao. To jednak nie koniec dobrych wiadomości, bo jeszcze dłużej musieli czekać kibice i piłkarze Barcelony na powrót Ligi Mistrzów na Camp Nou!

Ostatni mecz tych elitarnych rozgrywek odbył się na największym europejskim obiekcie 26 października 2022 - była to porażka 0:3 z Bayernem Monachium, która zamknęła Barcelonie drogę do fazy pucharowej tamtej edycji LM. Po ponad trzech latach najlepsza liga na świecie wróci na Camp Nou już 9 grudnia 2025. UEFA wyraziła zgodę, aby mecz FC Barcelona - Eintracht Frankfurt odbył się na modernizowanym stadionie!

Katastrofa reprezentacji Polski. Wyrzucili ekipę Jana Urbana w ostatniej chwili. Potworne komplikacje

QUIZ. Złota Piłka. Co wiesz o tej prestiżowej nagrodzie? Ograbiono z niej Lewandowskiego! Pytanie 1 z 12 Na rozgrzewkę bez szaleństw, żebyście kontuzji od razu nie złapali! Kto wygrał ostatnią edycję tego plebiscytu? Lamine Yamal Ousmane Dembele Mohamed Salah Następne pytanie

Nieco krócej trwa rozłąka Camp Nou z europejskimi pucharami w ogóle. Po odpadnięciu w fazie grupowej LM 2022/23 Barcelona spadła do fazy play-off Ligi Europy. Tam odpadła już w 1/16 finału z Manchesterem United, a ostatni mecz w Europie przed remontem Camp Nou odbył się 16 lutego 2023 - remis 2:2 z "Czerwonymi Diabłami".

Przypomnijmy, że po remoncie stadion Barcelony ma mieścić nawet ponad 105 tysięcy kibiców (wcześniej 99 354). Aktualnie do dyspozycji jest jednak nieco ponad 45 tys. miejsc, a prace wciąż trwają. Najważniejsze, że nie uniemożliwiają już rozgrywania meczów i drużyna Roberta Lewandowskiego oraz Wojciecha Szczęsnego może wrócić do gry na Camp Nou.