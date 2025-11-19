Kuriozalna prośba Barcelony. Lewandowski usłyszał, by... przestał strzelać

Przemysław Ofiara
Przemysław Ofiara
2025-11-19 10:53

Nowe fakty na temat Roberta Lewandowskiego ujrzały światło dzienne dzięki książce "Lewandowski. Prawdziwy". Opisano w niej zdumiewającą prośbę, jaką Polak miał usłyszeć od władz FC Barcelona pod koniec swojego pierwszego sezonu. Sprawa właśnie dociera do Hiszpanii, gdzie, jak przewiduje znany dziennikarz, może wywołać prawdziwą burzę.

Robert Lewandowski

i

Autor: Lalo R. Villar/ Associated Press Robert Lewandowski
  • Nowa książka o Robercie Lewandowskim ujawnia zaskakujące kulisy jego pierwszego sezonu w FC Barcelona.
  • Władze klubu miały poprosić Polaka, aby przestał strzelać gole, mimo walki o tytuł króla strzelców.
  • Prośba była motywowana klauzulą finansową, by uniknąć wypłaty bonusu dla Bayernu Monachium.
  • Jak te rewelacje wpłyną na wizerunek Barcy i samego Lewandowskiego w Hiszpanii?

Władze Barcy do Polaka: "Robert, już nie strzelaj"

Wszystko wydarzyło się pod koniec sezonu 2022/23, który był dla Roberta Lewandowskiego debiutanckim na hiszpańskich boiskach. Jak opisuje w swojej książce dziennikarz Sebastian Staszewski, kapitan polskiej kadry został wezwany na spotkanie z władzami klubu, w tym z prezesem Joanem Laportą. To, co tam usłyszał, wprawiło go w osłupienie.

- Robert, zależy nam na tym, abyś w ostatnich dwóch kolejkach... już nie strzelał - miał powiedzieć jeden z działaczy.

Choć FC Barcelona miała już zapewnione mistrzostwo kraju, a Lewandowski praktycznie zapewniony tytuł króla strzelców, taka prośba była dla niego czymś niespotykanym. Powód okazał się czysto finansowy. Gdyby Polak strzelił 25 goli w sezonie, klub musiałby przelać na konto Bayernu Monachium bonus w wysokości 2,5 miliona euro. Władze "Dumy Katalonii", zmagające się z problemami finansowymi, chciały za wszelką cenę uniknąć tego wydatku.

Hiszpania usłyszy o tym po raz pierwszy. "Wywoła to wiele kontrowersji"

Historia, choć w Polsce znana od niedawna, dopiero teraz przebija się do hiszpańskich mediów. Sprawę skomentował Guillem Balague, ceniony dziennikarz i autor biografii m.in. Cristiano Ronaldo. Jego zdaniem ujawnienie tych faktów na Półwyspie Iberyjskim wywoła ogromne poruszenie.

- To robi wrażenie. Można być zaskoczonym, że klub prosi o takie rzeczy. To będzie prawdopodobnie pierwszy raz, gdy katalońskie i hiszpańskie media o tym usłyszą, bo w Polsce książka jest już na rynku. I myślę, że wywoła to wiele kontrowersji - stwierdził Guillem Balague, zapowiadając medialną burzę w swoim kraju.

Dziennikarz dodał, że choć Lewandowski i tak zakończył sezon z 23 bramkami jako król strzelców, cała sytuacja rzuca nowe światło na problemy finansowe klubu. Można się spodziewać, że w najbliższych dniach postać Roberta Lewandowskiego znów znajdzie się w centrum uwagi hiszpańskich mediów właśnie dzięki książce „Lewandowski. Prawdziwy”, a sprawa nietypowej prośby odbije się w nich szerokim echem.

