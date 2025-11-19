Nowa książka o Robercie Lewandowskim ujawnia zaskakujące kulisy jego pierwszego sezonu w FC Barcelona.

Władze klubu miały poprosić Polaka, aby przestał strzelać gole, mimo walki o tytuł króla strzelców.

Prośba była motywowana klauzulą finansową, by uniknąć wypłaty bonusu dla Bayernu Monachium.

Jak te rewelacje wpłyną na wizerunek Barcy i samego Lewandowskiego w Hiszpanii?

Władze Barcy do Polaka: "Robert, już nie strzelaj"

Wszystko wydarzyło się pod koniec sezonu 2022/23, który był dla Roberta Lewandowskiego debiutanckim na hiszpańskich boiskach. Jak opisuje w swojej książce dziennikarz Sebastian Staszewski, kapitan polskiej kadry został wezwany na spotkanie z władzami klubu, w tym z prezesem Joanem Laportą. To, co tam usłyszał, wprawiło go w osłupienie.

- Robert, zależy nam na tym, abyś w ostatnich dwóch kolejkach... już nie strzelał - miał powiedzieć jeden z działaczy.

Choć FC Barcelona miała już zapewnione mistrzostwo kraju, a Lewandowski praktycznie zapewniony tytuł króla strzelców, taka prośba była dla niego czymś niespotykanym. Powód okazał się czysto finansowy. Gdyby Polak strzelił 25 goli w sezonie, klub musiałby przelać na konto Bayernu Monachium bonus w wysokości 2,5 miliona euro. Władze "Dumy Katalonii", zmagające się z problemami finansowymi, chciały za wszelką cenę uniknąć tego wydatku.

Hiszpania usłyszy o tym po raz pierwszy. "Wywoła to wiele kontrowersji"

Historia, choć w Polsce znana od niedawna, dopiero teraz przebija się do hiszpańskich mediów. Sprawę skomentował Guillem Balague, ceniony dziennikarz i autor biografii m.in. Cristiano Ronaldo. Jego zdaniem ujawnienie tych faktów na Półwyspie Iberyjskim wywoła ogromne poruszenie.

- To robi wrażenie. Można być zaskoczonym, że klub prosi o takie rzeczy. To będzie prawdopodobnie pierwszy raz, gdy katalońskie i hiszpańskie media o tym usłyszą, bo w Polsce książka jest już na rynku. I myślę, że wywoła to wiele kontrowersji - stwierdził Guillem Balague, zapowiadając medialną burzę w swoim kraju.

Dziennikarz dodał, że choć Lewandowski i tak zakończył sezon z 23 bramkami jako król strzelców, cała sytuacja rzuca nowe światło na problemy finansowe klubu. Można się spodziewać, że w najbliższych dniach postać Roberta Lewandowskiego znów znajdzie się w centrum uwagi hiszpańskich mediów właśnie dzięki książce „Lewandowski. Prawdziwy”, a sprawa nietypowej prośby odbije się w nich szerokim echem.

