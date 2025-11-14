Kluczowe wieści w sprawie przyszłości Lewandowskiego! Dziennikarz ujawnił decyzję kapitana kadry

O tym Lewandowski nie myśli. Dziennikarz dementuje plotki

Robert Lewandowski rozgrywa już czwarty sezon w barwach Barcelony. Wiele wskazuje na to, że może on być ostatnim, bo Lewandowski jest jednym z najlepiej opłacanych zawodników w klubie, a przecież ma już 37 lat. Wiele pojawiło się spekulacji na temat tego, co stanie się w przyszłym roku, gdy wygaśnie kontrakt polskiego napastnika – dużo mówiło się o przenosinach do Milanu, ale też do Arabii Saudyjskiej czy do MLS. Niespodziewanie pojawiły się też informacje, że do zmiany klubu może dojść nawet... zimą.

Kulisy konfliktów Lewandowskiego. "Niech już skończy..." - mocne słowa w szatni

Teraz jednak w odpowiedzi na te doniesienia pojawił się wpis jednego z dziennikarzy niemieckiego Sky Sports. – Robert Lewandowski nie myśli o opuszczeniu FC Barcelona zimą. Nie rozważa także zakończenia kariery. Jego przyszłość w FC Barcelona pozostaje otwarta, kontrakt wkrótce wygasa – napisał Florian Plettenberg. Choć słowami o kontrakcie dziennikarz Ameryki nie odkrył, to ważne są zapewnienia o tym, że Lewandowski nie planuje odchodzić już zimą. Wciąż jednak nie wiadomo co będzie dalej, a nie wie tego nawet... sam Lewandowski, do czego otwarcie się przyznał.

Robert Lewandowski przed wielkim wyzwaniem! Co za stawka meczu z Holandią dla kapitana!

Jan Tomaszewski wściekły na krytykantów Lewandowskiego: „Niech uduszą się tą żółcią!” Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Mimo że w przyszłym roku polski napastnik skończy 38 lat, to na brak ofert nie będzie mógł narzekać. Wciąż będzie mógł on odnaleźć się w wielu europejskich klubach (oprócz Milanu pojawiają się plotki o zainteresowaniu Atletico Madryt), a już na pewno w takich ligach jak saudyjska czy amerykańska MLS. Wciąż pozostaje otwarta nawet możliwość, że Lewandowski... zostanie w Barcelonie. Wówczas musiałby się jednak najpewniej liczyć ze zdecydowanie niższą pensją, ale z pieniądze wcale nie muszą stanowić dla polskiego napastnika kluczowego aspektu dalszych negocjacji.

Tego na meczu kadry dawno nie było! PZPN wydał zgodę, będzie gorąco